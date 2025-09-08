J-35 – chiến đấu cơ thế hệ 5 duy nhất tương thích cả hai phương thức cất cánh trên hạm

Tiêm kích tàng hình trên tàu sân bay F-35 của Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên song hành “máy phóng – nhảy cầu”, được cho là đưa sức mạnh tàu sân bay Trung Quốc có bước phát triển nhảy vọt.

Đầu tháng 9/2025, ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc tung ra một tin “bom tấn”: các kỹ sư của Công ty máy bay Thẩm Dương (Thẩm Phi) trong một cuộc phỏng vấn trên CCTV đã dùng bốn chữ “Khả phóng khả khiêu” (có thể phóng, có thể nhảy) để tiết lộ đột phá cốt lõi của tiêm kích tàng hình trên hạm J-35.

Lời xác nhận chính thức này cho thấy J-35 không chỉ có thể cất cánh kiểu nhảy cầu (ski-jump) từ tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, mà còn có thể phát huy tối đa sức mạnh nhờ công nghệ máy phóng điện từ (EMALS) trên tàu Phúc Kiến và các tàu sân bay tương lai – hoàn toàn lật đổ nhận thức cũ kỹ rằng “tàu sân bay nhảy cầu bị hạn chế về sức chiến đấu”.

Tiêm kích thế hệ 5 J-35 của Trung Quốc. Ảnh: Baidu.



“Nhảy cầu” dẫn đường, “máy phóng” nhảy vọt

Thông tin gây chú ý nhất trong buổi phỏng vấn của CCTV chính là việc J-35 đã cất cánh thành công từ boong kiểu nhảy cầu của tàu Liêu Ninh. Thành tựu này khiến J-35 trở thành chiếc tiêm kích tàng hình trên hạm đầu tiên trên thế giới có thể thích ứng cả hai phương thức cất cánh “nhảy cầu” và “máy phóng”. Đây là cột mốc mang tính cách mạng, giúp cụm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc thoát khỏi giới hạn về phương thức cất cánh.

“Có thể phóng, có thể nhảy” không hề dễ dàng. Cất cánh kiểu nhảy cầu (ski-jump takeoff) phụ thuộc nhiều vào sức mạnh động cơ máy bay, trong khi máy phóng điện từ (EMALS ) lại nhờ lực từ hơi nước hoặc điện từ. J-35 có thể làm chủ cả hai cho thấy động cơ của nó rất ưu việt. Để đạt được điều này, đội ngũ của Thẩm Phi đã bỏ nhiều công sức, trí tuệ cho bố cục khí động học và hệ thống động lực, trong đó thiết kế tích hợp cần trung tâm giúp tăng tầm nhìn xuống cho phi công, đảm bảo thao tác chính xác, nâng cao an toàn trong môi trường boong phức tạp – rất có lợi cho cất cánh nhảy cầu.

Hình ảnh tiêm kích thế hệ 5 J-35 trên tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: 6park.



CCTV còn ca ngợi J-35 là “tiêm kích tàng hình thế hệ 5 có khả năng tàng hình tốt nhất thế giới, không có đối thủ”. Thiết kế khí động học tinh gọn với mũi kim cương, cửa khoang răng cưa, cửa hút khí DSI tiên tiến thêm lớp sơn phủ tàng hình mới giúp diện tích phản xạ radar (RCS) giảm xuống chỉ còn 0,01 m², thấp hơn nhiều so với 0,03 m² của F-35C Mỹ. Có người ví von J-35 trên màn hình radar chỉ như “giọt thủy tinh”, khó mà bắt được. Thậm chí có báo cáo của quân đội Mỹ cũng thừa nhận radar AN/SPY-6 đã “bó tay” với J-35 từ khoảng cách 200 km, khi thấy nó bằng mắt thường thì đã quá muộn.

Động cơ mạnh mẽ, vũ khí vượt trội

Khả năng cất cánh nhảy cầu thành công đến từ động cơ siêu mạnh. J-35 trang bị hai động cơ WS-19, lực đẩy tổng cộng tới 24 tấn, vượt qua động cơ F135 của F-35. Nhờ vậy, khi cất cánh nhảy cầu, nó vẫn có thể dễ dàng mang theo 8–9 tấn nhiên liệu và vũ khí, tạo cảm giác “boong tàu rung bần bật khi máy bay lao vút lên”. Thiết kế hai động cơ cũng giúp J-35 an toàn và bền bỉ hơn hẳn so với F-35C chỉ một động cơ.

Tiêm kích J-35 phóng tên lửa không đối không mang trong thân máy bay. Ảnh: Baidu.



Ngay từ đầu, J-35 đã được định hình là tiêm kích cất cánh trên hạm, thiết kế khí động học tối ưu để cất cánh hạ cánh đường băng ngắn. Không cần cánh mũi như J-15, J-35 vẫn ổn định nhờ thiết kế hiện đại. Công nghệ in 3D được áp dụng vào chế tạo thân để giảm trọng lượng mà vẫn giữ độ bền, tạo nền tảng vững chắc cho nhảy cầu.

Các đặc trưng nổi bật của J-35 gồm: cánh chính rộng, cánh tà sau lớn, thiết kế cánh đuôi và ngang gần như trùng nhau để tăng lực nâng; càng trước to khỏe, hai bánh, có móc kéo máy phóng; móc hãm đáp thử nghiệm hơn mười ngàn lần, đạt tỷ lệ thành công tới 99,7%.

Là tiêm kích cất cánh trên hạm thế hệ 5 thứ hai trên thế giới (sau F-35C của Mỹ), J-35 được coi là “phương tiện đánh chênh cấp”. Khoang trong thân chứa 6 tên lửa, còn có thêm giá treo ngoài. Nó có thể mang các tên lửa không đối không PL-15 tầm bắn >200 km, PL-10 cận chiến, thậm chí cả tên lửa chống hạm YJ-83.

Đặc biệt, J-35 có thể chỉ huy tới 10 UAV GJ-11 phối hợp tấn công kiểu “bầy sói”, đồng thời liên kết với tên lửa chống hạm YJ-21, tạo khả năng “phát hiện là tiêu diệt”.

Khi kết hợp với máy bay cảnh báo sớm KJ-600, J-35 phát huy hiệu quả vượt trội: KJ-600 cung cấp trinh sát tầm xa, J-35 tàng hình tiếp cận và tấn công chính xác.

Sự xuất hiện của J-35 trên tàu Liêu Ninh không chỉ đơn giản là “thêm một chiến đấu cơ mới”, mà là bước nhảy vọt chiến lược. Trước đây, J-15 tuy mạnh nhưng thiếu khả năng tàng hình. Nay J-35 đã giúp lấp chỗ trống: J-35 giúp khống chế trên không, J-15 hỏa lực yểm trợ – tạo thành ưu thế chiến thuật “cao thấp kết hợp”. Ví dụ: J-35 loại bỏ máy bay cảnh báo đối phương, J-15 tiếp theo phóng tên lửa chống hạm chính xác diệt tàu đối phương.

Tiêm kích J-35 (trái) và J-20 (phải). Ảnh: QQnews.



Do kích thước J-35 nhỏ hơn J-15, số lượng máy bay mang trên tàu Liêu Ninh sẽ nhiều hơn. Các chuyên gia ước tính tổng cộng có thể mang tới 30 chiếc J-35 và J-15, tiệm cận mức của siêu tàu đổ bộ (Light Carrier) của Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, J-35 được trang bị đánh dấu hải quân Trung Quốc bước vào kỷ nguyên tiêm kích trên hạm thế hệ 5. Đây vừa là thành tựu công nghệ, vừa là dấu mốc chuyển từ “học hỏi” sang “tự chủ sáng tạo”. Trung Quốc đang chuyển từ phòng thủ ven biển sang phòng thủ viễn dương.

Sự xuất hiện J-35 và KJ-600 chính là minh chứng cho sự chuyển mình ấy. Trong tương lai, J-35 chắc chắn sẽ xuất hiện tại Ấn Độ Dương, Nam Thái Bình Dương thực hiện các nhiệm vụ quân sự đa dạng.