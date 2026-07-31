Microsoft lập kỷ lục mới: Giá trị vốn hóa tăng 450 tỷ USD trong một ngày, vượt Nvidia

Sau khi công bố báo cáo tài chính mới nhất, Microsoft đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng hơn 15% trong phiên giao dịch ngày 30/7 (từ 390,54 USD lên 451,10 USD/cổ phiếu) nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của mảng điện toán đám mây Azure.

Vụ bùng nổ ngoạn mục

Đà tăng này giúp vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm khoảng 450 tỷ USD chỉ trong một ngày, lập kỷ lục mới trên Phố Wall và vượt qua thành tích tốt nhất mà Nvidia từng thiết lập trước đó.

Theo Reuters, Microsoft dự báo trong quý I năm tài khóa 2027, doanh thu nền tảng điện toán đám mây Azure (tính theo tỷ giá cố định) sẽ tăng khoảng 45%, cao hơn mức 41% mà giới phân tích dự báo. Điều này cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp đối với các dịch vụ AI vẫn tiếp tục tăng mạnh, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng khoản đầu tư khổng lồ của Microsoft vào trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu mang lại kết quả.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu Microsoft tăng hơn 15%, đưa vốn hóa công ty lên khoảng 3.350 tỷ USD. Mức tăng vốn hóa 450 tỷ USD trong một phiên đã vượt kỷ lục 441 tỷ USD mà Nvidia thiết lập vào ngày 9/4/2025.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian qua thị trường lo ngại các "đại gia" công nghệ chi quá nhiều tiền cho AI, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh và triển vọng mới của Microsoft cho thấy những khoản đầu tư này đang dần được chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu và dòng tiền, đặc biệt ở mảng điện toán đám mây.

Đồ thị thể hiện mức tăng kỷ lục của giá cổ phiếu Microsoft hôm 30/7. Ảnh: Sohu.

Ông Brian Mulberry, Giám đốc chiến lược thị trường của công ty quản lý đầu tư Zacks Investment Management, đánh giá kết quả kinh doanh quý vừa qua của Microsoft rất khả quan và phù hợp với kỳ vọng. Theo ông, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai lĩnh vực là điện toán đám mây và AI.

Đà tăng của Microsoft cũng kéo theo sự phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX) tăng hơn 8%, trong khi Nasdaq chấm dứt chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp. Sau báo cáo tài chính, nhiều ngân hàng đầu tư Phố Wall cũng nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Microsoft, phản ánh triển vọng lạc quan hơn về hoạt động AI của tập đoàn.

Nguyên nhân phía sau sự bùng nổ

Theo Reuters, nguyên nhân khiến cổ phiếu Microsoft tăng hơn 15% và vốn hóa tăng kỷ lục khoảng 450 tỷ USD chỉ trong một phiên không phải chỉ vì doanh thu vượt kỳ vọng, mà là vì báo cáo tài chính đã trả lời được câu hỏi lớn nhất của Phố Wall: "Hàng trăm tỷ USD đầu tư vào AI đã bắt đầu sinh lời hay chưa?".

Đầu tiên, Azure tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Doanh thu Azure và các dịch vụ đám mây tăng 43% trong quý IV năm tài khóa 2026. Microsoft dự báo quý I năm tài khóa 2027 Azure sẽ tăng khoảng 45%, trong khi giới phân tích chỉ kỳ vọng khoảng 41%.

Đối với các nhà đầu tư, mức dự báo này quan trọng hơn kết quả quá khứ vì nó cho thấy làn sóng chi tiêu AI của doanh nghiệp chưa hề giảm tốc.

Ngoài ra, Azure lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu/năm. Microsoft công bố một cột mốc lịch sử: Doanh thu Azure trong cả năm tài khóa 2026 vượt 100 tỷ USD; mảng Microsoft Cloud đạt 214 tỷ USD doanh thu. Riêng quý IV, Microsoft Cloud đạt 59,3 tỷ USD, tăng 27%.

Điều này khẳng định Azure đã trở thành một "cỗ máy in tiền" thực sự, chứ không còn là lĩnh vực chỉ tăng trưởng nhờ đầu tư.

CEO Microsoft Satya Nadella (phải) và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: NetEase.

Thêm nữa, kết quả kinh doanh vượt dự báo trên hầu hết các chỉ tiêu. Microsoft công bố doanh thu quý IV 90 tỷ USD (tăng 18%) so với chỉ tiêu; lợi nhuận hoạt động: 40,6 tỷ USD (+18%); lợi nhuận ròng: 35,8 tỷ USD (+31%); EPS GAAP (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được tính theo chuẩn mực kế toán): 4,81 USD/cổ phiếu (+32%).

Đây đều là các con số vượt kỳ vọng của thị trường.

AI cũng bắt đầu tạo doanh thu rõ rệt. AI đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng Azure; các sản phẩm Copilot (bộ trợ lý AI của Microsoft) tiếp tục mở rộng khách hàng doanh nghiệp; số giấy phép Copilot trả phí đã vượt 30 triệu. Điều này chứng minh AI không chỉ là câu chuyện tương lai mà đã bắt đầu đóng góp doanh thu.

Theo Creaders, Sohu