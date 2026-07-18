Mô hình AI của Trung Quốc gây chấn động, châm ngòi cuộc chiến về giá, cổ phiếu chip Mỹ lao dốc

Mô hình trí tuệ nhân tạo mới do startup Trung Quốc Moonshot AI phát triển vừa công bố hôm 17/7 đang gây chấn động giới công nghệ khi được đánh giá có năng lực tiệm cận các mô hình hàng đầu của Mỹ nhưng chi phí chỉ bằng khoảng một nửa.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng các doanh nghiệp có thể không còn phải chi quá nhiều tiền cho AI, đồng thời trở thành một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu AI và bán dẫn toàn cầu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/7.

Kimi K3 được ví là "khoảnh khắc DeepSeek mới"

Trong phiên 17/7 theo giờ Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones giảm 406,55 điểm (0,77%), S&P 500 mất 1,01%, Nasdaq giảm 1,4%, còn chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) lùi 1,63%. Cổ phiếu lưu ký của TSMC trên sàn Mỹ cũng giảm 2,77%.

Theo Bloomberg, Moonshot AI vừa giới thiệu mô hình Kimi K3 và tuyên bố sản phẩm này có năng lực tương đương các mô hình tiên tiến của OpenAI và Anthropic. Giới đầu tư nhanh chóng gọi đây là "Kimi Moment", gợi nhớ đến cú sốc mà DeepSeek tạo ra trên thị trường AI hồi đầu năm.

Tại triển lãm nhân Đại hội trí tuệ nhân tạo thế giới họp ở Thượng Hải, hôm 17/7 khách xếp hàng rồng rắn chờ vào tham quan Kimi K3. Ảnh: AFP.

"Mô hình AI Trung Quốc tốt nhất từ trước đến nay"?

Theo Moonshot AI, Kimi K3 là mô hình có thể xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh và nhiều tác vụ kết hợp giữa hai loại dữ liệu. Khác với nhiều mô hình trước đây phải "ghép" thêm mô-đun thị giác, K3 được thiết kế đa phương thức ngay từ đầu.

Moonshot định vị K3 là mô hình dành cho lập trình viên, tác vụ AI Agent, nghiên cứu, suy luận phức tạp.

Nhiều bài đánh giá ban đầu cho thấy K3 đặc biệt nổi bật ở viết mã, sửa lỗi chương trình, phát triển website, tự động hóa quy trình. Một số bảng xếp hạng còn xếp K3 ở nhóm dẫn đầu về năng lực lập trình.

Nhiều người dùng đánh giá rất cao Kimi K3. Ông Alexander Mironov, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư của Gavekal Capital, nhận xét: "Đây thực sự là một mô hình xuất sắc. Sau khi trải nghiệm, tôi cho rằng đây là mô hình AI tốt nhất mà Trung Quốc từng phát triển".

Theo ông, chi phí sử dụng Kimi K3 chỉ bằng khoảng một nửa so với các mô hình cao cấp như Claude Opus và GPT-5.5, trong khi hiệu quả xử lý trên mỗi token lại vượt trội hơn đáng kể.

Chính điều này làm dấy lên lo ngại rằng các doanh nghiệp sẽ chuyển sang dùng AI giá rẻ, OpenAI và Anthropic phải giảm giá, nhu cầu đầu tư hạ tầng AI và chip có thể chậm lại.

Mô hình Kimi K3 được dự báo sẽ là một cú sốc kiểu "DeepSeek 2.0". Ảnh: CNA.

Lo ngại AI giá rẻ sẽ kéo giảm nhu cầu chip

Ông Ling Wei Sen, Giám đốc điều hành của Union Bancaire Privee (Singapore), cho rằng thị trường đang lo ngại các doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc với chi phí thấp hơn.

Nếu điều đó xảy ra, nhu cầu đối với các mô hình của Anthropic hay OpenAI có thể giảm, kéo theo việc các công ty này cắt giảm đầu tư.

"Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Mỹ sẽ giảm chi tiêu vốn (CAPEX), cuối cùng ảnh hưởng đến nhu cầu đối với chip AI", ông nói.

Phố Wall lo ngại xuất hiện "DeepSeek 2.0"

Trong báo cáo mới công bố, nhóm Data Assets & Alpha của JPMorgan cho rằng thị trường đang đối mặt với nỗi lo mang tên "DeepSeek 2.0" - ám chỉ khả năng thị trường lại chứng kiến một cú sốc tương tự khi DeepSeek xuất hiện và làm rung chuyển nhóm cổ phiếu AI hồi đầu năm 2026.

Trong khi đó, The Wall Street Journal nhận định AI đang dần chuyển từ một công nghệ khan hiếm sang một loại "hàng hóa phổ thông" (commodity), khiến các doanh nghiệp buộc phải bước vào cuộc cạnh tranh về giá.

Xu hướng này có thể giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng AI và thúc đẩy năng suất, nhưng cũng làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của những hãng đi đầu như OpenAI và Anthropic của Mỹ.

Moonshot chính thức phát hành Kimi K3 nhân dịp Đại hội trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc ở Thượng Hải. Ảnh: AFP.

Chưa thể khẳng định thành công thương mại

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng việc đạt điểm cao trong các bài kiểm tra đánh giá năng lực AI không đồng nghĩa với thành công trên thị trường.

Những tuyên bố của Moonshot AI về Kimi K3 hiện vẫn chưa được cộng đồng AI quốc tế kiểm chứng rộng rãi. Hiệu năng thực tế trên quy mô lớn vẫn đang được cộng đồng AI quốc tế đánh giá.

Ông Nicolas Neet, Giám đốc quản lý danh mục của Financière de l'Échiquier (LFDE) - một công ty quản lý quỹ đầu tư của Pháp - cho rằng không nên gọi đây là "DeepSeek 2.0", bởi sự trỗi dậy của các mô hình AI Trung Quốc là điều đã được dự báo.

"Điều này chỉ cho thấy Trung Quốc đang cạnh tranh sòng phẳng với Mỹ trong cuộc đua AI, đặc biệt là về hiệu quả chi phí", ông nhận định.

Theo ông, đợt điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ không chỉ xuất phát từ Kimi K3 mà còn do hàng loạt yếu tố khác, gồm những nghi ngờ về hiệu quả đầu tư AI, định giá cổ phiếu công nghệ ở mức quá cao và lo ngại đà tăng trưởng của lĩnh vực AI đang có dấu hiệu chững lại.

Theo Worldjournal