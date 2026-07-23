Iran phản công lực lượng Mỹ: Vì sao tên lửa đạt tỷ lệ trúng đích tới 100%?

Trong các đợt phản công mới của Iran vào các căn cứ Mỹ, việc tên lửa đánh trúng các mục tiêu và số lượng thương vong của lính Mỹ gia tăng đặt ra câu hỏi về tiến bộ công nghệ tên lửa của Iran và tạo nên sức ép chính trị đối với Mỹ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran lại bùng nổ thành xung đột quân sự diện rộng khi hai bên liên tục oanh tạc các mục tiêu, cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau, đưa tình hình Trung Đông một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

Có thông tin cho rằng năng lực tác chiến bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã gia tăng đáng kể, thậm chí đạt tỷ lệ trúng đích 100% trong các đòn tập kích mục tiêu của Mỹ, gây tổn thất lớn cho lực lượng Mỹ tại khu vực. Báo cáo về hơn 100 binh sĩ Mỹ thương vong cùng việc Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 bị tấn công đang tạo ra áp lực khổng lồ lên Washington, khiến chính sách của chính quyền Donald Trump đối với Iran ngày càng chao đảo.

Iran tấn công dồn dập vào các căn cứ Mỹ

Theo trang Chinatimes, trong lúc Mỹ liên tục không kích các mục tiêu bên trong Iran, Tehran cũng mở các đòn đáp trả dồn dập vào chuỗi căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Ngày càng nhiều cơ sở bị tên lửa và drone của Iran tập kích:

Trận tập kích đêm 17/7 khiến 3 binh sĩ Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti (Jordan) đã thiệt mạng, hơn 10 người khác bị thương và nhiều máy bay trực thăng bị hư hỏng. Tỷ lệ trúng đích trong vụ này là tuyệt đối: Nguồn tin cho biết Iran chỉ phóng đúng 3 quả tên lửa vào căn cứ Muwaffaq Salti nhưng đánh trúng cả 3 mục tiêu (nhà chứa máy bay, doanh trại và nhà thi đấu) — đạt tỷ lệ chính xác 100%.

Trận tập kích cảng Aqaba: Ngày 19/7, Ít nhất một tên lửa đánh trúng khu vực sân bay tại cảng Aqaba (phía Nam Jordan), làm hư hại một số máy bay vận tải và máy bay chỉ huy của quân đội Mỹ.

Căn cứ không quân Mỹ ở Muwaffaq Salti (Jordan) bị tấn công hôm 17/7, 3 lính Mỹ thiệt mạng, hơn 10 người khác bị thương và nhiều máy bay trực thăng bị hư hỏng, tỷ lệ tên lửa đánh trúng mục tiêu 100%. Ảnh: Newtalk.

Chiến thuật phối hợp và công nghệ mới

Phân tích về đợt tấn công này, cựu sĩ quan phòng không Anh Tom Sharpe nhận định trên Times Radio: Năng lực phối hợp tác chiến giữa drone và tên lửa của Iran đã đạt tới cột mốc mới. Tehran nhiều khả năng đã dùng drone bay tầm thấp, lọt qua địa hình che chắn và "điểm mù" radar để gây nhiễu hệ thống phòng không Mỹ, sau đó mới phóng tên lửa tốc độ cao ở tầm cao để tiêu diệt mục tiêu.

Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Jordan, tướng Qasid Mahmoud chia sẻ trên CBS rằng các dòng tên lửa gần đây của Iran đã tích hợp công nghệ cơ động giai đoạn tái nhập khí quyển (maneuverable re-entry hay MARV). Khi cách mục tiêu 30–40 km, đầu đạn có thể chủ động chuyển hướng, thay đổi tốc độ và điều chỉnh mục tiêu, khiến các hệ thống phòng không hiện tại của Mỹ cực kỳ khó đánh chặn.

Sức ép chính trị tại Washington

Trang tin QQnews dẫn nguồn cho biết, ngày 21/7, Iran tiếp tục phóng tên lửa tầm xa vào Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama (Bahrain) nhằm vô hiệu hóa trung tâm điều hành hải quân then chốt này. Chỉ trong vòng hai tuần, hơn 100 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Số binh sĩ thương vong gia tăng cùng việc các sở chỉ huy bị oanh tạc khiến nội bộ Washington bất đồng sâu sắc về chiến lược:

Tổng thống Trump tuyên bố cân nhắc mở rộng quy mô đòn đánh quân sự trả đũa Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio lại phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho rằng vẫn còn cơ hội giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Dù Mỹ đang nỗ lực chia sẻ gánh nặng quân sự với các đồng minh (như việc Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa điện đàm với Tổng thống Trump ngay ngày đầu nhậm chức), chính quyền Trump vẫn rơi vào thế gọng kìm. Trước áp lực của cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần và làn sóng chống Mỹ dâng cao tại Trung Đông, bất kể Washington chọn leo thang quân sự hay chấp nhận thỏa hiệp ngừng bắn, họ đều phải trả giá đắt về mặt chính trị và đối ngoại.

Theo Newtalk