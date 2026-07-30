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THACO của ông Trần Bá Dương lãi đột biến hơn 7.000 tỷ

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Tính đến cuối năm 2025, Tập đoàn Trường Hải (THACO) vay ngân hàng hơn 107.000 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm.

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CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3.445 tỷ đồng của năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 81% so với kết quả thực hiện năm 2024 (3.025 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu THACO đạt 69.922 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2024 (55.827 tỷ đồng).

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 30.510 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị thu hẹp từ 16.762 tỷ đồng xuống 12.808 tỷ đồng.

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Một số chỉ tiêu tài chính của THACO.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của THACO tăng mạnh từ 139.754 tỷ đồng lên 164.813 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng tăng 18% lên 107.635 tỷ đồng.

Nợ vay từ phát hành trái phiếu 16.703 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước hơn 15.474 tỷ đồng, số còn lại (1.228 tỷ đồng) là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Các khoản nợ phải trả khác đạt hơn 40.474 tỷ đồng, tăng 5.172 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

So với năm trước, khả năng thanh toán của THACO trong năm 2025 được cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,03 trong khi năm 2024 ở mức 0,87. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 2,48, tăng so với mức 1,93 của năm 2024.

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Nguồn: Báo cáo của THACO.

Hiện tại, THACO có 6 tập đoàn thành viên: THACO Auto (ôtô), THACO Industries (Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ), THACO Agri (Nông nghiệp), THADICO (Đầu tư & Xây dựng), THISO (Thương mại & Dịch vụ) và THILOGI (Logistics).

Ông Trần Bá Dương và người thân nắm tổng cộng 73% vốn tại THACO, trong khi đó cổ đông chiến lược Tập đoàn Jardine Matheson (Hongkong) duy trì tỷ lệ sở hữu 27%.

Năm 2026, THACO xác định là thời điểm "tăng tốc, bứt phá" sau giai đoạn tái cấu trúc. Theo kế hoạch, tập đoàn dự kiến chi đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2026 cho toàn bộ các mảng hoạt động.

Đối với THACO Auto - đơn vị chủ lực mảng lắp ráp và phân phối, ngân sách giải ngân đầu tư năm 2026 dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Đơn vị này đặt mục tiêu phân phối 96.600 xe, mang về doanh thu 65.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 13.000 nhân sự và đạt doanh thu xuất khẩu trên 30,5 triệu USD.

Về cơ sở hạ tầng, THACO đang vận hành tổ hợp lắp ráp ô tô tại Khu công nghiệp Chu Lai với diện tích hơn 489.000 m2, công suất 120.000 xe/năm, quy mô đứng thứ ba tại Việt Nam (sau nhà máy VinFast và Hyundai).

Đảm nhận việc cung ứng cho tổ hợp này là THACO Industries với 19 nhà máy sản xuất cơ khí và linh kiện phụ tùng.

Năm 2026, THACO Industries đặt mục tiêu doanh thu hơn 15.800 tỷ đồng (xuất khẩu chiếm hơn 200 triệu USD) và dự kiến giải ngân đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, Đại Quang Minh – đơn vị đảm nhiệm mảng bất động sản của tập đoàn ông Trần Bá Dương bước vào giai đoạn tăng tốc khi sẽ khởi công 42 dự án và kỳ vọng hoàn thành 12 dự án trong năm nay.

Đại Quang Minh đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 12.000 tỷ đồng và giải ngân đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nâng kế hoạch doanh thu năm sau lên 37.000 tỷ đồng.

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Từ khóa:

#Tập đoàn Trường Hải #THACO #Trần Bá Dương

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