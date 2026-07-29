Các tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc đang dần lộ diện với những điều bất ngờ

Các chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc đang dần hé lộ nhiều chi tiết hơn. Hai mẫu đang thu hút sự chú ý nhất là J-36 và J-XDS/J-50, bên cạnh đó một số thiết kế bí ẩn khác cũng được cho là đang được thử nghiệm.

Những bức ảnh và video do người dân ghi lại bằng điện thoại thông minh mới đây đã mang đến thêm nhiều thông tin về hai mẫu chiến đấu cơ này. Theo các chuyên gia, dù chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng, chúng vẫn cho thấy chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới của Trung Quốc đang có những bước tiến đáng kể.

J-36 lộ rõ thiết kế ba động cơ

Các hình ảnh mới nhất về mẫu J-36 có độ nét cao hơn trước, cho thấy rõ ba vòi phun động cơ phía sau, nhiều khả năng sử dụng buồng lái hai chỗ ngồi đặt song song.

Trong khi đó, các hình ảnh về nguyên mẫu còn lại mang ký hiệu J-XDS/J-50 cũng tiết lộ nhiều chi tiết mới, như một khoang đặc biệt nằm phía sau cửa hút gió bên thân máy bay; các bề mặt điều khiển có thể xoay ở đầu cánh – thiết kế hiếm gặp trên máy bay chiến đấu.

Ba vòi phun cho thấy J-36 có ba động cơ. Ảnh: Topwar.

Một số chuyên gia nghi ngờ các hình ảnh này đã được tạo bằng AI hoặc chỉnh sửa bằng mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks). Tuy nhiên, khả năng đó được đánh giá là không cao. Nhiều điện thoại hiện đại vốn đã tự động xử lý, làm nét hình ảnh bằng AI nên việc xuất hiện các chi tiết "quá rõ" là điều bình thường.

Quan trọng hơn, các video đều được ghi lại tại Trung Quốc, cho thấy những chiếc máy bay này thực sự tồn tại và đang được thử nghiệm.

Vì sao các hình ảnh đều xuất hiện ở Thành Đô?

Theo nhiều nguồn tin, những video mới nhất đều được quay tại Thành Đô, nơi đặt trụ sở của Tập đoàn máy bay Thành Đô (CAC) – đơn vị phát triển J-36. Tập đoàn là một tổ hợp bao gồm: nhà máy chế tạo thân máy bay, nhà máy động cơ, nhà máy điện tử hàng không, cơ sở sản xuất linh kiện, Viện nghiên cứu hàng không số 611 và khu thử nghiệm tại căn cứ không quân Ôn Giang.

Chính vì vậy, nếu có bất kỳ hình ảnh nào bị "rò rỉ", nhiều khả năng chúng đều xuất phát từ khu vực này.

Các thiết bị lái có thể xoay ở đầu cánh máy bay J-36. Ảnh: Topwar.

Máy bay chiến đấu ba động cơ hiếm thấy với thiết kế giảm tín hiệu radar và hồng ngoại

Điểm nổi bật nhất của J-36 là cấu hình ba động cơ, điều gần như chưa từng xuất hiện trên máy bay chiến đấu hiện đại.

Trước đây, thế giới chỉ có rất ít mẫu sử dụng cấu hình tương tự, tiêu biểu như Yak-38 của Liên Xô, nguyên mẫu X-48 của Mỹ (không được sản xuất hàng loạt). Điều này khiến J-36 trở thành một thiết kế rất khác biệt.

Các hình ảnh mới cũng cho thấy rõ hệ thống ống xả phía sau J-36. Phía trên các vòi phun xuất hiện những cấu trúc giống "cánh hoa", tương tự thiết kế từng được áp dụng trên nguyên mẫu Northrop YF-23 của Mỹ.

Đây được xem là giải pháp nhằm che giấu luồng khí nóng, giảm tín hiệu hồng ngoại, hạn chế khả năng bị radar phát hiện.

YF-23 của Mỹ cũng có thiết kế vòi phun ống xả tương tự J-36. Ảnh: Topwar.

Ý tưởng đặt cửa xả động cơ chìm vào thân máy bay vốn từng được Northrop áp dụng trên các loại Tacit Blue, B-2 Spirit và YF-23.

Khí thải được dẫn bên trong thân máy bay trước khi thoát ra ngoài, giúp làm mát và giảm khả năng bị các cảm biến hồng ngoại phát hiện.

Buồng lái hai người và khoang bí ẩn của J-XDS/J-50

Các video mới xuất hiện cũng khiến nhiều chuyên gia tin rằng J-36 có thể sử dụng buồng lái hai người ngồi cạnh nhau, thay vì trước-sau phổ biến trên đa số tiêm kích hiện nay.

Một số hình ảnh cho thấy bên trong buồng lái có thể xuất hiện hai màn hình hiển thị độc lập, dù hiện chưa đủ rõ để khẳng định.

Ảnh chiếc nguyên mẫu J-XDS/J-50 được chụp với độ nét cao. Ảnh: Topwar.

Trong khi J-36 gây chú ý bởi ba động cơ, nguyên mẫu J-XDS/J-50 lại khiến giới phân tích tò mò bởi một khoang lớn phía sau cửa hút gió bên phải thân máy bay.

Hiện vẫn chưa rõ đây là khoang chứa vũ khí, khoang thiết bị điện tử, hay một hệ thống hoàn toàn mới. Một số chuyên gia cho rằng vị trí này khá giống khoang vũ khí bên hông của J-20, nơi tên lửa được đẩy hoàn toàn ra ngoài trước khi phóng.

Ngoài ra, các bề mặt điều khiển xoay ở đầu cánh cũng được nhìn thấy rõ hơn. Chúng có thể giúp tăng độ ổn định cho thiết kế máy bay không có đuôi, dù ưu nhược điểm vẫn còn đang được nghiên cứu.

Một khoang lớn bí ẩn phía sau cửa hút gió bên phải thân máy bay J-XDS/J-50 gây chú ý. Ảnh: Topwar.

Xuất hiện thêm các thiết kế bí ẩn - vẫn còn nhiều bí mật

Không chỉ J-36 và J-XDS/J-50, giới quan sát còn phát hiện một vật thể giống máy bay tàng hình trên ảnh vệ tinh chụp sân bay Khúc Phụ (Qufu), tỉnh Sơn Đông.

Vật thể này có cánh hình kim cương, cánh mũi (canard) và hai cánh đuôi đứng. Theo ảnh vệ tinh của Planet Labs, nó đã xuất hiện tại đây ít nhất từ tháng 9/2024.

Do sân bay Khúc Phụ nằm sát một căn cứ không quân của PLA đã đóng cửa từ cuối năm 2023, sự xuất hiện của vật thể này càng làm dấy lên nhiều suy đoán.

Một số chuyên gia nhận thấy vật thể này khá giống nguyên mẫu "Bạch Đế B" (Baidi B) – mẫu máy bay từng được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) trưng bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2024.

Mẫu tiêm kích có tên "Bạch Đế B" được AVIC trưng bày tại Triển lãm hàng không Chu Hải 2024. Ảnh: Topwar.

Trước đây, nhiều ý kiến từng cho rằng "Bạch Đế" chỉ là mô hình phục vụ quảng bá. Tuy nhiên, cũng từng có thời điểm không ít người hoài nghi Trung Quốc có thể chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5, trước khi J-20 chính thức xuất hiện.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc cũng lan truyền một đoạn video về một máy bay quân sự có hình dáng hoàn toàn khác các thiết kế hiện có của nước này.

Do chất lượng hình ảnh thấp và khoảng cách quay quá xa, chưa thể xác định đây là mẫu máy bay nào. Nó cũng không giống chiếc tiêm kích không đuôi từng xuất hiện tại nhà máy ở Thẩm Dương hồi tháng 1 năm nay.

Việc J-36 và J-XDS/J-50 liên tục xuất hiện trong các video "rò rỉ" cho thấy chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn thử nghiệm tích cực.

Hai mẫu máy bay lạ xuất hiện tại sân bay Lam Đào (trái) và Khúc Phụ (phải). Ảnh: Topwar.

Nếu Trung Quốc thực sự còn đang phát triển thêm các mẫu máy bay quân sự mới, nhiều khả năng các hình ảnh và thông tin về chúng cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trên Internet, giống như cách J-20, J-36 hay J-XDS/J-50 từng dần được hé lộ trước công chúng.

Theo Topwar