Nga điều 10 tiêm kích Su-30SM2 tới Kaliningrad tập đánh mục tiêu giữa lúc NATO tăng cường quân sự

Nga điều 10 tiêm kích Su-30SM2 tới Kaliningrad diễn tập tấn công sở chỉ huy, công sự và xe bọc thép giữa lúc NATO tăng cường sức mạnh quân sự tại Baltic.

Hải quân Nga đã điều 10 tiêm kích Su-30SM2 tầm hoạt động xa thuộc lực lượng Không quân Hải quân của Hạm đội Baltic tới Kaliningrad để tham gia cuộc diễn tập không kích chính xác, trong đó các phi công thực hành tấn công sở chỉ huy, trận địa kiên cố và đội hình xe bọc thép giả định của đối phương.

Cuộc diễn tập cho thấy Nga đang ngày càng chú trọng khả năng tiến công mặt đất của Su-30SM2, trong bối cảnh vùng lãnh thổ Kaliningrad được quân sự hóa mạnh của nước này đang nằm giữa một NATO ngày càng tăng cường hiện diện quân sự dọc các hướng tiếp giáp.

Kaliningrad có vị trí chiến lược đặc biệt khi nằm kẹp giữa Ba Lan và Lithuania. Từ đây, các máy bay chiến đấu Nga có thể nhanh chóng tiếp cận nhiều khu vực ở Trung và Bắc Âu, đồng thời hỗ trợ các hoạt động của hải quân trên Biển Baltic.

Theo cơ quan báo chí Hạm đội Baltic, các tổ lái tiêm kích đã thực hiện một loạt chuyến bay huấn luyện, tập trung vào nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần và tiến công chính xác các mục tiêu mặt đất.

"Trong các chuyến bay huấn luyện, các tổ lái thực hành những nhiệm vụ như yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị, phá hủy sở chỉ huy, công sự, cũng như các cụm xe bọc thép và nhân lực của đối phương giả định", Hạm đội Baltic cho biết.

Cuộc diễn tập bắt đầu bằng hoạt động trinh sát trên không khu vực mục tiêu. Sau đó, các phi công thực hiện những lượt công kích vào các mục tiêu huấn luyện kích thước đầy đủ bằng bom huấn luyện P-50T. Loại bom này mô phỏng đặc tính vận hành của vũ khí thực nhưng chứa lượng thuốc nổ giảm, phù hợp với mục đích huấn luyện.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Su-30SM2 tiến gần năng lực của Su-35

Su-30SM2 là một trong những biến thể tiêm kích có tầm hoạt động xa nhất mà Nga triển khai tại châu Âu bên ngoài lãnh thổ Nga đại lục. Máy bay bắt đầu được bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga từ đầu năm 2022 và cũng đang được Không quân Belarus sử dụng.

Được phát triển trên cơ sở hiện đại hóa sâu Su-30SM, Su-30SM2 tích hợp nhiều công nghệ ban đầu được phát triển cho Su-35, qua đó cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu cũng như khả năng bảo dưỡng.

Những nâng cấp này đưa thiết kế Su-30 tiến gần hơn tới Su-35, mẫu tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ mới hơn, trong khi vẫn giữ lợi thế của cấu hình hai chỗ ngồi.

Sau giai đoạn ném bom, các tiêm kích tiếp tục công kích những đoàn xe bọc thép giả định bằng rocket không điều khiển S-8 và pháo tự động GSh-30-1 cỡ 30 mm gắn trong thân máy bay.

Qua đó, cuộc diễn tập mô phỏng gần như toàn bộ chuỗi nhiệm vụ không đối đất mà các tiêm kích đa nhiệm có thể phải thực hiện trong một cuộc xung đột cường độ cao.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Su-30SM2 là động cơ turbofan AL-41F-1S, thay thế động cơ AL-31FP trên Su-30SM nguyên bản.

AL-41F-1S cung cấp lực đẩy lớn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và có độ tin cậy cao hơn. Việc sử dụng cùng dòng động cơ với Su-35 cũng giúp Nga giảm bớt gánh nặng hậu cần giữa lực lượng Không quân Vũ trụ và Không quân Hải quân.

Động cơ này có mức lực đẩy và tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng tương đương một số động cơ tiêm kích thế hệ thứ năm đời đầu, chẳng hạn F119 trang bị trên F-22 của Mỹ.

Dù cuộc diễn tập lần này chủ yếu sử dụng vũ khí không điều khiển, Su-30SM2 có thể mang nhiều loại bom và tên lửa dẫn đường chính xác, bao gồm tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không và vũ khí chống hạm.

Khả năng mang tải lớn, bán kính chiến đấu rộng cùng khoang lái hai người giúp Su-30SM2 phù hợp với những nhiệm vụ tiến công phức tạp, trong đó tổ lái phải đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, xác định mục tiêu và quản lý hoạt động tác chiến.

Máy bay Su-30SM2 của Hải quân Nga trên Biển Baltic mang theo tên lửa chống bức xạ Kh-31. Ảnh: MW.

Kaliningrad trở thành điểm nóng trên bản đồ quân sự châu Âu

Các máy bay hoạt động từ Kaliningrad được hưởng lợi từ mạng lưới phòng không tích hợp dày đặc của Nga, đồng thời có khoảng cách tương đối ngắn tới nhiều khu vực có thể trở thành chiến trường ở vùng Baltic.

Việc cuộc diễn tập tập trung vào phá hủy sở chỉ huy, công sự và đội hình xe bọc thép phản ánh những nhiệm vụ mà không quân chiến thuật Nga có thể đảm nhiệm trong một cuộc xung đột quy mô lớn ở châu Âu.

Yểm trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất, ngăn chặn các tuyến tiếp tế và hoạt động chiến đấu phía sau chiến tuyến, cũng như vô hiệu hóa cơ sở chỉ huy của đối phương vẫn là những thành phần quan trọng trong học thuyết tác chiến của Nga.

Trong một cuộc xung đột quy mô lớn, các tiêm kích đa nhiệm có thể phải thực hiện nhiều lượt xuất kích để hỗ trợ các lực lượng mặt đất đang tiến công.

Xét trên nhiều phương diện, Su-30SM2 thuộc nhóm tiêm kích thế hệ 4 có năng lực cao nhất mà Nga đang triển khai tại châu Âu. Tuy nhiên, lợi thế này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ F-35, tiêm kích thế hệ thứ năm đang nhanh chóng được nhiều quốc gia châu Âu đưa vào biên chế.

Trong khi đó, chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga cũng đối mặt với nhiều trì hoãn. Dù vậy, Nga dự kiến trang bị đầy đủ cho trung đoàn Su-57 thứ ba trong vòng 12 tháng tới.

Điều này khiến Kaliningrad tiếp tục là một trong những khu vực có ý nghĩa đặc biệt trong thế đối đầu quân sự giữa Nga và NATO tại châu Âu, nơi năng lực không quân, phòng không và tên lửa của hai bên ngày càng được đặt trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn.

Theo MW