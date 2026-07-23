"Quái vật biển" 28.000 tấn của Nga sắp tái xuất, chiến hạm hạt nhân lớn nhất thế giới hoàn tất bước thử nghiệm quan trọng

Nga tiếp tục thử nghiệm tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov sau hơn 10 năm nâng cấp. Chiến hạm mặt nước lớn nhất thế giới đang tiến gần ngày trở lại biên chế.

Tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov của Hải quân Nga vừa trở về cảng Severodvinsk sau một đợt chạy thử trên biển mới, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình đưa chiến hạm này trở lại hoạt động sau nhiều năm đại tu.

Được xem là tàu chiến mặt nước lớn và hỏa lực mạnh nhất thế giới hiện nay, Admiral Nakhimov đã trải qua hơn một thập kỷ nâng cấp toàn diện nhằm biến nó thành chiến hạm chủ lực mới của Hải quân Nga.

Theo giới quan sát quân sự Nga, đợt chạy thử vừa qua tập trung đánh giá khả năng vận hành của hàng loạt hệ thống mới sau khi tàu được lắp đặt các loại vũ khí, cảm biến, thiết bị chỉ huy tác chiến, hệ thống động lực và quản lý chiến đấu thế hệ mới. Sau khi trở về cảng, các kỹ sư sẽ phân tích dữ liệu thu được trước khi con tàu bước vào những giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov của Nga. Ảnh: MW.

Quá trình hiện đại hóa được ví như "đóng mới" một chiến hạm

Khác với các chương trình nâng cấp thông thường, Admiral Nakhimov phải trải qua quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt hơn rất nhiều do phạm vi cải tạo quá lớn.

Nhiều chuyên gia Nga nhận định con tàu gần như được "tái sinh" thay vì chỉ sửa chữa. Phần lớn trang thiết bị nguyên bản đã được tháo bỏ để thay bằng hệ thống hoàn toàn mới, từ nguồn điện, mạng thông tin liên lạc, radar, cảm biến, trung tâm chỉ huy cho tới cơ sở hạ tầng bên trong.

Chính quy mô nâng cấp khổng lồ khiến dự án liên tục chậm tiến độ trong hơn 10 năm qua, không chỉ vì độ phức tạp về kỹ thuật mà còn do chi phí rất lớn để khôi phục một chiến hạm có kích thước đặc biệt như Admiral Nakhimov.

Ngày 26/6 vừa qua, truyền thông Nga xác nhận con tàu đã trở về căn cứ hải quân Severomorsk sau gần 29 năm rời biên chế để đại tu và hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình chạy thử.

Trước đó, Admiral Nakhimov được hạ thủy trở lại vào tháng 7/2025, lần đầu tiên tự vận hành trên biển sau 28 năm vào tháng 8 cùng năm và chính thức khởi động giai đoạn thử nghiệm cuối từ đầu tháng 6/2026.

Severomorsk là đại bản doanh của Hạm đội Phương Bắc, đồng thời là căn cứ chủ lực của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga tại vịnh Kola. Sau khi tái biên chế, Admiral Nakhimov được kỳ vọng sẽ đóng vai trò bảo vệ lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Nga, đặc biệt là các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược.

Tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov của Nga đang neo đậu tại cảng. Ảnh: MW.

Chiến hạm hạt nhân độc nhất vô nhị

Với lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn, Admiral Nakhimov lớn hơn nhiều tàu sân bay hạng nhẹ và có kích thước gần gấp ba lần một tàu khu trục cỡ lớn hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật của chiến hạm là khả năng mang theo ba trực thăng săn ngầm Ka-27M hiện đại hóa - số lượng lớn nhất đối với một tàu chiến mặt nước trên thế giới. Đây được xem là lợi thế đặc biệt trong các nhiệm vụ chống ngầm và tác chiến tại khu vực Bắc Cực.

Đáng chú ý hơn, Admiral Nakhimov hiện là tàu chiến mặt nước duy nhất trên thế giới sử dụng động cơ hạt nhân.

Hệ thống động lực này cho phép con tàu có tầm hoạt động gần như không giới hạn, đồng thời duy trì tốc độ cao trong thời gian rất dài mà không phụ thuộc vào nhiên liệu như các tàu sử dụng turbine khí hoặc động cơ diesel.

Theo giới phân tích quân sự, các tuần dương hạm lớp Kirov - mà Admiral Nakhimov là một thành viên - có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ trong thời gian kéo dài, tạo lợi thế đáng kể trong các chiến dịch hộ tống, săn ngầm và triển khai lực lượng trên đại dương.

Sau khi hoàn tất toàn bộ chương trình chạy thử và chính thức tái biên chế, Admiral Nakhimov được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Nga trong nhiều năm tới, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động tại Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Theo Defense Blog, MW