Tin nóng công nghệ: Chi 2,5 tỉ USD lập "đội đặc nhiệm" AI

Microsoft lập đơn vị AI trị giá 2,5 tỉ USD nhằm đưa công nghệ này vào vận hành thực tế trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu tiếp tục nóng lên ở nhiều lĩnh vực.

1. Microsoft lập "đội đặc nhiệm" AI trị giá 2,5 tỉ USD

Microsoft vừa công bố thành lập Microsoft Frontier Company, một đơn vị mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn, tích hợp và triển khai các công nghệ AI phù hợp với dữ liệu cũng như mục tiêu kinh doanh riêng.

Theo Reuters, đơn vị này sẽ được Microsoft hậu thuẫn 2,5 tỉ USD, trước mắt làm việc với các khách hàng lớn như Unilever và Novo Nordisk.

Microsoft lập đơn vị mới trị giá 2,5 tỉ USD nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai AI vào vận hành thực tế. Ảnh: Reuters.

Động thái này cho thấy Microsoft muốn đi xa hơn vai trò nhà cung cấp phần mềm hay hạ tầng đám mây, trực tiếp tham gia vào quá trình đưa AI vào vận hành thực tế trong doanh nghiệp.

Microsoft Frontier Company sẽ hỗ trợ khách hàng tích hợp cả công cụ AI của Microsoft lẫn bên thứ ba, trong bối cảnh nhiều tập đoàn lớn không còn muốn phụ thuộc vào một nhà cung cấp mô hình duy nhất.

2. Chính phủ Mỹ có thể nắm 5% cổ phần OpenAI

OpenAI đã thảo luận phương án trao 5% cổ phần cho chính phủ Mỹ, theo báo cáo của Financial Times. Đề xuất này xuất hiện trong bối cảnh các công ty AI hàng đầu tại Mỹ chịu sức ép ngày càng lớn về rủi ro an ninh, tác động việc làm và câu hỏi liệu người dân có được hưởng lợi từ sự bùng nổ giá trị của ngành AI hay không.

Theo Financial Times, OpenAI đang đề xuất để chính phủ Mỹ nắm 5% cổ phần, trong bối cảnh ngành AI chịu sức ép giám sát ngày càng lớn. Ảnh: Getty.

Theo Reuters, OpenAI cũng đề xuất các công ty AI khác của Mỹ có thể trao phần cổ phần tương tự cho Washington, dù chưa rõ các doanh nghiệp này có đồng ý hay không. Nếu được triển khai, mô hình này có thể biến chính phủ Mỹ thành cổ đông trong một số công ty AI lớn, đồng thời mở ra cuộc tranh luận mới về vai trò của nhà nước trong các công nghệ chiến lược.

3. Tesla lập kỷ lục giao xe trong quý II/2026

Tesla vừa công bố lượng xe giao trong quý II đạt 480.126 chiếc, mức kỷ lục của hãng và tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt xa dự báo trung bình của giới phân tích, nhờ sự phục hồi tại thị trường châu Âu và giúp Tesla có thêm hy vọng chấm dứt chuỗi hai năm sụt giảm doanh số thường niên.

Tesla ghi nhận lượng giao xe quý II đạt mức kỷ lục, nhờ đà phục hồi tại một số thị trường lớn. Ảnh: Reuters.

Kết quả khả quan từ mảng xe điện cốt lõi tạo thêm "vùng đệm" cho Tesla trong lúc CEO Elon Musk tiếp tục theo đuổi các dự án tốn kém như xe tự lái, robotaxi, robot Optimus và hạ tầng AI. Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla vẫn giảm trong phiên giao dịch sau công bố, do giới đầu tư cho rằng phần lớn kỳ vọng đã được phản ánh trước đó.

4. MacBook sắp có màn hình cảm ứng OLED?

Apple được đồn đoán đang chuẩn bị một mẫu MacBook cao cấp mới, thường được gọi là MacBook Ultra, với điểm nhấn là màn hình OLED cảm ứng. Theo Engadget và Bloomberg, thiết bị có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, đồng thời đánh dấu một thay đổi lớn trong triết lý sản phẩm của Apple khi đưa cảm ứng đa điểm lên dòng MacBook.

Apple có thể đang phát triển MacBook màn hình cảm ứng OLED, đánh dấu thay đổi lớn trong chiến lược máy tính cá nhân của hãng. Ảnh: Notebookcheck.

Mẫu máy này được cho là sẽ có màn hình OLED mỏng hơn, nhẹ hơn, tiết kiệm điện hơn và cho màu sắc sâu hơn so với các thế hệ MacBook hiện tại. Ngoài cảm ứng, Apple cũng được cho là có thể thay phần "tai thỏ" bằng thiết kế dạng Dynamic Island, nhưng tên gọi MacBook Ultra và thời điểm ra mắt vẫn chưa được hãng xác nhận chính thức.