NATO điều động tiêm kích sau khi cáo buộc tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan

NATO đã điều tiêm kích sau khi cáo buộc một tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan và rơi xuống nước này trong ngày 30/7.

Tên lửa bay vào không phận Ba Lan vào sáng sớm thứ Năm, trong một đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm. Theo giới chức Ukraine, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Nga khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và hơn 50 người bị thương.

Vụ việc làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài 4 năm có thể tiếp tục lan sang lãnh thổ các quốc gia láng giềng thuộc NATO. Ba Lan không phải thành viên duy nhất của liên minh từng đối mặt với các vụ UAV và tên lửa Nga bay lạc hoặc xâm nhập không phận.

Những sự cố như vậy xuất hiện ngày càng thường xuyên trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm tên lửa, UAV và các loại đạn tấn công vào lãnh thổ của nhau.

NATO lập tức triển khai tiêm kích

Theo người phát ngôn NATO, các nước thành viên, trong đó có Ba Lan, đã triển khai các máy bay chiến đấu F-16 sau khi phát hiện tên lửa. Một máy bay tiếp dầu trên không và một máy bay cảnh báo sớm cũng được điều động.

“NATO sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình”, người phát ngôn liên minh cho biết.

Giới chức Ba Lan nói vụ nổ tạo ra một hố lớn tại khu vực làng Tarnawa-Kolonia, miền đông nước này. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất được ghi nhận.

Tuy nhiên, sự cố được dự báo sẽ làm căng thẳng Nga-NATO thêm nghiêm trọng trong bối cảnh các nước châu Âu ngày càng lo ngại cuộc chiến tại Ukraine có thể vượt qua biên giới.

“Tôi có thể xác nhận rằng Ba Lan và NATO đã kích hoạt các hệ thống phòng không trên không và trên mặt đất”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte viết trên mạng xã hội.

“Đây một lần nữa là hành động liều lĩnh của Nga và là hệ quả nguy hiểm từ cuộc chiến mà nước này tiến hành chống Ukraine”, ông nói.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã nhanh chóng tới hiện trường. Ông cho biết “mọi dấu hiệu đều cho thấy” vật thể rơi xuống là một tên lửa Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng cho rằng đây là một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

UAV và tên lửa Nga trở thành mối lo của châu Âu

Vụ việc tại Ba Lan diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu, đặc biệt là những nước nằm ở sườn phía đông NATO, ngày càng phải đối phó với nguy cơ UAV và tên lửa từ cuộc chiến Ukraine bay sang lãnh thổ của mình.

Romania đã nhiều lần ghi nhận UAV xâm nhập không phận. Hôm đầu tuần, sau vụ 3 UAV bay vào không phận nước này, Bucharest đã triệu tập Đại sứ Nga để phản đối điều mà Romania gọi là “những hành vi vi phạm lặp đi lặp lại”.

Tháng 5, Estonia và Latvia cũng thông báo phát hiện UAV từ hướng Nga xâm nhập không phận.

Tại Latvia, tranh cãi về cách chính phủ nên ứng phó với các vụ UAV xâm nhập thậm chí đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ nước này.

Ba Lan cũng đã tăng cường triển khai các hệ thống phòng không từ năm ngoái để đối phó với mối đe dọa. Nước này thường xuyên phát hiện tên lửa và UAV Nga xâm phạm không phận.

Trong khi đó, hàng loạt vụ UAV xâm nhập đã thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về khả năng xây dựng một “bức tường UAV” dọc sườn phía đông.

Đây không phải là một bức tường vật lý, mà là ý tưởng về một mạng lưới phòng thủ gồm radar, cảm biến, hệ thống phát hiện và các phương tiện đánh chặn UAV, nhằm tạo thành lớp bảo vệ trước nguy cơ từ hướng Nga.

Theo AJ