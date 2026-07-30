Cơ sở LNG nổi của Mỹ tại Ai Cập bốc cháy, ông Trump dọa đáp trả Iran

Một thiết bị bay không người lái (UAV) nghi là thủ phạm đã tấn công một cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thuộc sở hữu Mỹ tại cảng Damietta bên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập, khiến hai tàu bốc cháy và thúc đẩy Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả Iran.

Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey đánh giá ít nhất một UAV đã đánh trúng tàu Energos Winter, một đơn vị lưu trữ và tái hóa khí LNG nổi (FSRU) đang neo tại cảng hôm 29/9. Trong khi đó, nhóm chuyên theo dõi rủi ro hàng hải Vanguard cho biết một vật thể chưa xác định đã đánh trúng mạn phải của con tàu.

Đám cháy sau đó được cho là lan sang tàu chở LNG GasLog Salem đang ở gần đó. Các thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán, cả hai tàu được di chuyển ra khỏi khu vực cảng như một biện pháp phòng ngừa và lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa. Không có thương vong được ghi nhận.

Energos Winter có khả năng lưu trữ 138.250 m³ LNG và cung cấp tới 650 triệu feet khối khí mỗi ngày cho mạng lưới năng lượng của Ai Cập. Công ty sở hữu con tàu có trụ sở tại Mỹ, Energos Infrastructure, đang vận hành 4 cơ sở LNG nổi tại Ai Cập, với tổng công suất cung cấp khoảng 35% nhu cầu khí tự nhiên của quốc gia này.

Cho đến nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chính quyền Ai Cập cũng như các công ty an ninh hàng hải chưa công khai cáo buộc Iran đứng sau vụ việc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ tấn công và mô tả đây là “thêm một chút của những gì đã xảy ra”, trước khi phát tín hiệu rằng Mỹ có thể sớm đáp trả Tehran.

“Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh vì bây giờ đến lượt chúng tôi đánh trả”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư. “Họ biết điều đó sắp xảy ra. Họ đang yêu cầu chúng tôi đừng làm vậy.”

Trước đó cùng ngày, ông Trump cũng đưa ra lời đe dọa mạnh mẽ hơn sau khi Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Jordan.

“Chúng tôi sẽ đánh họ tan tác”, ông Trump được Fox News dẫn lời, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đánh rất mạnh. Họ sẽ phải hứng chịu một đòn nặng.”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng không gian vũ trụ của họ đã nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ và địa điểm mà Tehran mô tả là trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Jordan. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi đây là một nỗ lực “tấn công bất ngờ” và cho biết toàn bộ số tên lửa đang bay tới đã bị đánh chặn.

Ông Trump nói Iran đã phóng 5 tên lửa và ghi nhận các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã phá hủy chúng. “Bây giờ đến lượt chúng tôi”, ông nói, đồng thời để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán ngoại giao với Tehran có thể được nối lại sau khi Mỹ tiến hành đòn đáp trả mà ông cảnh báo.

Căng thẳng mới bùng phát chỉ vài ngày sau khi ông Trump tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài 13 đêm của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran tiếp tục. Tuy nhiên, khoảng lặng mong manh nhanh chóng tan vỡ khi Mỹ siết chặt phong tỏa các cảng của Iran và đe dọa tịch thu các khoản tiền của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Tehran coi những động thái này là hành động vi phạm rõ ràng các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên.

Vụ việc tại cảng Damietta vì thế đang trở thành một diễn biến đáng chú ý trong vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông. Tuy nhiên, việc quy trách nhiệm cho Iran vẫn chưa được xác lập một cách độc lập, trong khi những tuyên bố đáp trả từ Washington đang làm gia tăng nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng sang các cơ sở năng lượng và tuyến hàng hải trong khu vực.

Theo RT