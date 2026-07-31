Lockheed Martin giành hợp đồng 58,6 tỷ USD, sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot mẫu mới

Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo, Lục quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn Lockheed Martin hợp đồng có giá trị tối đa 58,6 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot mẫu mới.

Cùng thời điểm, tập đoàn Lockheed Martin cũng lần đầu công bố mẫu tên lửa đánh chặn thế hệ mới PAC-3 ACE, thu hút sự quan tâm lớn từ Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Lockheed Martin nhận "siêu hợp đồng", tăng tốc mở rộng sản xuất

Theo Reuters, hợp đồng nói trên thực chất được nâng cấp từ thỏa thuận trị giá 4,7 tỷ USD đã ký hồi tháng 4/2026 với thời hạn một năm. Sau đó, Lục quân Mỹ chuyển thành thỏa thuận khung kéo dài 7 năm, nhằm triển khai kế hoạch mua sắm tên lửa đánh chặn cho giai đoạn tài khóa 2026-2032.

Trong bối cảnh Mỹ liên tục viện trợ vũ khí cho các đồng minh và tiêu hao lượng lớn đạn dược trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột với Iran, Washington ngày càng lo ngại kho dự trữ các loại tên lửa phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác đang suy giảm nhanh.

Vì vậy, Lầu Năm Góc đã yêu cầu các nhà thầu quốc phòng tăng tốc sản xuất. Thỏa thuận mới với Lockheed Martin được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa.

Lockheed Martin cho biết nguồn vốn từ hợp đồng 58,6 tỷ USD sẽ giúp hãng tăng gấp ba công suất sản xuất tên lửa PAC-3 MSE trước cuối năm 2030.

Ngoài ra, nhà máy tại Camden (bang Arkansas) sẽ tăng số lao động thêm khoảng 50%, từ 1.200 lên khoảng 1.850 người. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các loại vũ khí bao gồm tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE, đạn rocket dẫn đường GMLRS và hệ thống rocket M-142 HIMARS.

Từ nay đến năm 2030, Lockheed Martin cũng dự kiến đầu tư 8-9 tỷ USD để nâng cấp hơn 20 cơ sở trên khắp nước Mỹ, trong đó có việc xây dựng các trung tâm sản xuất đạn dược mới tại các bang Alabama và Arkansas.

Các loại bệ phóng hệ thống đánh chặn Patriot. Ảnh: Yonhap.

PAC-3 MSE vẫn là xương sống của lá chắn Patriot

PAC-3 MSE là tên lửa đánh chặn sử dụng công nghệ "va chạm trực tiếp để tiêu diệt mục tiêu" (hit-to-kill), được thiết kế để đánh chặn mục tiêu là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay các loại.

Theo ước tính mới nhất của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ hiện chỉ còn dưới 1.000 quả Patriot và dưới 250 tên lửa đánh chặn THAAD trong kho dự trữ. Đây đều là những loại tên lửa phòng thủ đã được sử dụng với cường độ cao tại Trung Đông trong thời gian gần đây.

Hệ thống Patriot phóng đạn. Ảnh: QQnews.

PAC-3 ACE – tên lửa đánh chặn giá rẻ thế hệ mới

Theo Axios, tại Triển lãm Hàng không Farnborough 2026 diễn ra ở Anh từ ngày 20-24/7, Giám đốc bộ phận phòng thủ tên lửa và không gian của Lockheed Martin, Jason Reynolds, đã giới thiệu những thông tin đầu tiên về mẫu tên lửa mới PAC-3 ACE.

Ông Reynolds cho biết triết lý thiết kế của PAC-3 ACE là “ưu tiên tốc độ sản xuất và giảm chi phí”, chấp nhận cắt giảm một phần tính năng so với PAC-3 MSE.

Theo ông: "Điều khách hàng cần là một loại tên lửa hoạt động hiệu quả, có thể được cung cấp với số lượng lớn. Trong nhiều năm tới, nhu cầu đối với tên lửa đánh chặn phòng không vẫn sẽ rất cao".

Theo kế hoạch, tên lửa PAC-3 ACE sẽ phóng thử lần đầu vào đầu năm 2028, được sản xuất trên dây chuyền riêng và có khả năng mở rộng sản xuất tại nước ngoài.

Tên lửa mới PAC-3 ACE có kích thước bên ngoài tương đương PAC-3 MSE, vì vậy có thể sử dụng cùng ống phóng, triển khai trên bệ phóng M903 với 12 tên lửa mỗi bệ; tên lửa tích hợp đầu tự dẫn (seeker) thế hệ mới, dù Lockheed Martin chưa công bố nhà cung cấp.

Đạn tên lửa PAC-3 MSE hiện đang sử dụng có giá 4 triệu USD mỗi quả. Ảnh: QQnerws.

Đánh đổi tính năng để giảm giá thành

PAC-3 ACE vẫn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại máy bay.

Tuy nhiên, để giảm giá thành, Lockheed Martin chấp nhận hy sinh một phần tầm bắn và mức độ phức tạp về công nghệ.

Theo nhà sản xuất, đạn PAC-3 ACE có giá chưa đến một nửa PAC-3 MSE, với chi phí ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi quả, mở ra khả năng trang bị số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quân đội Mỹ và các đồng minh.

Theo Creaders, Sina