Chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng lãi hơn 600 tỷ đồng trong quý II

Vinpearl báo lãi sau thuế hơn 631 tỷ đồng trong quý II/2026, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ nhờ đà phục hồi của du lịch.

Đà phục hồi của ngành du lịch tiếp tục mang lại kết quả kinh doanh tích cực cho CTCP Vinpearl (Mã: VPL) trong quý II. Doanh thu thuần đạt 3.309 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ đà tăng doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí.

Lợi nhuận gộp đạt 1.157 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng và giá vốn bán hàng được tiết giảm.

Doanh thu tài chính Vinpearl đạt 935 tỷ đồng, tăng 97% so với quý II/2025 do công ty có khoản thu nhập tài chính khác lên tới 366 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản này không được thuyết minh chi tiết trong BCTC.

Trong kỳ, các chi phí hoạt động như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều “đi lên”. Song, Vinpearl vẫn báo lãi sau thuế hơn 631 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với quý II/2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận 6.794 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15%. Lãi sau thuế 2.139 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 258 tỷ đồng vào nửa đầu năm ngoái.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, gấp khoảng 2,7 lần kết quả năm 2025.

Với kết quả trên, Vinpearl thực hiện được 71% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 chỉ sau hai quý.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản Vinpearl đạt 119.200 tỷ đồng, tăng hơn 32.300 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn vượt mốc 23.400 tỷ đồng, chiếm 20% tài sản. Nhờ lượng tiền mặt lớn, trong quý II, chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng thu về gần 600 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc.

Tính đến cuối quý II, tổng nợ vay Vinpearl hơn 20.800 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn với hơn 17.115 tỷ đồng và chủ yếu là nợ vay bằng đồng Việt Nam và USD từ BIDV, MB, Vietcombank, Cargill Financial Services International.

Nguồn: Thuyết minh BCTC Vinpearl.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 45.335 tỷ đồng, trong đó có 6.312 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.