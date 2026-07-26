Triều Tiên tăng tốc viện trợ tên lửa cho Nga, KN-23 ngày càng nguy hiểm sau thực chiến ở Ukraine

Triều Tiên được cho là đã nối lại các đợt chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 và KN-24 cho Nga, trong bối cảnh Moscow tiếp tục cần bổ sung kho vũ khí.

Triều Tiên được cho là đã nối lại các đợt chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật cho quân đội Nga, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Các lô hàng lần này gồm tên lửa KN-23 và KN-24, hai dòng tên lửa đã bắt đầu được Bình Nhưỡng cung cấp cho Moscow từ cuối năm 2023.

Theo nhiều nguồn tin, Nga tăng cường mua các loại tên lửa này trong bối cảnh kho tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác trong nước chịu áp lực lớn sau hơn ba năm chiến sự tại Ukraine. Việc nối lại các đợt chuyển giao cũng cho thấy Triều Tiên hiện đã trở thành một trong những nguồn cung vũ khí chính xác quan trọng nhất của Nga.

Phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống KN-24. Ảnh: MW.

Triều Tiên tăng mạnh năng lực sản xuất tên lửa

Đầu tháng 6, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh một cơ sở quy mô lớn chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23. Cùng thời điểm, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch tăng 2,5 lần năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong vòng 5 năm.

Quyết định này được đưa ra khi nhu cầu đối với vũ khí Triều Tiên trên thị trường quốc tế, đặc biệt từ Nga, tiếp tục gia tăng.

Triều Tiên từ lâu được đánh giá là một trong số ít quốc gia có năng lực sản xuất tên lửa quy mô lớn. Tháng 8/2024, nước này từng tổ chức lễ bàn giao tới 1.000 tên lửa KN-24 cùng các bệ phóng cho các đơn vị tiền tuyến triển khai gần Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Kiểm tra các cơ sở sản xuất KN-23 vào tháng 6/2026. Ảnh: MW.

KN-23 ngày càng đóng vai trò lớn trong chiến sự Ukraine

Tên lửa KN-23 lần đầu được xác nhận xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào tháng 1/2024, bổ sung cho hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M do Nga tự phát triển.

KN-23 có nhiều đặc điểm tương đồng với Iskander-M, khiến giới phân tích đặt ra khả năng chương trình phát triển của Triều Tiên từng nhận được hỗ trợ công nghệ hoặc chuyển giao kỹ thuật từ Nga.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định chương trình KN-23 của Bình Nhưỡng hiện còn phát triển đa dạng hơn khi đã cho ra đời nhiều biến thể khác nhau và có thể triển khai trên nhiều loại xe mang phóng hơn so với Iskander-M.

Đến tháng 6 năm nay, các nguồn tin Ukraine cho biết KN-23 đã được nâng cấp đáng kể về độ chính xác, với sai số vòng tròn xác suất (CEP) chỉ còn khoảng 1-5 m.

Giới quan sát cho rằng mức độ chính xác này có thể là kết quả của việc liên tục thu thập dữ liệu từ thực chiến tại Ukraine kết hợp với những cải tiến công nghệ trong nước. Khoản doanh thu lớn từ xuất khẩu vũ khí sang Nga cũng được đánh giá đã tạo thêm nguồn lực cho ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, xung đột Nga - Ukraine hiện đã trở thành môi trường thử nghiệm thực chiến lớn nhất thế giới đối với các dòng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Thay vì chỉ tiến hành các vụ phóng thử trong điều kiện kiểm soát, Bình Nhưỡng có cơ hội đánh giá khả năng hoạt động của tên lửa trong môi trường tác chiến cường độ cao, từ độ tin cậy, độ chính xác cho tới khả năng chống tác chiến điện tử và hiệu quả ở giai đoạn cuối quỹ đạo.

Theo MW