Cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc, chuyên gia nói gì?

VietTimes - Chỉ trong tuần này, cổ phiếu công nghệ trong S&P 500 đã giảm khoảng 2,5%, còn Nasdaq Composite mất khoảng 2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến những dấu hiệu bất ổn ở nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều nhà đầu tư lo ngại mức tăng quá nhanh đã đẩy định giá lên cao, trong khi các yếu tố mùa vụ và động thái từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể làm gia tăng biến động.

Trong nhiều tháng qua, công nghệ là động lực chính đưa thị trường Mỹ lập đỉnh. Chỉ số ngành công nghệ thuộc S&P 500 đã tăng hơn 50% kể từ mức thấp hồi tháng 4, vượt xa mức tăng 29% của toàn bộ S&P 500. Nvidia – biểu tượng của “cơn sốt AI” – tăng khoảng 30% từ đầu năm, còn Palantir Technologies đã nhân đôi giá trị.

Tuy nhiên, chuỗi tăng nóng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong tuần này, cổ phiếu công nghệ trong S&P 500 đã giảm khoảng 2,5%, còn Nasdaq Composite mất khoảng 2%. Những cái tên gắn với AI giảm mạnh: Nvidia mất 5%, Palantir sụt 16%. Ở châu Âu, cổ phiếu của các doanh nghiệp “ăn theo” AI cũng chịu áp lực vì lo ngại công nghệ mới có thể gây xáo trộn ngành phần mềm truyền thống.

Định giá của ngành công nghệ cũng chạm mức cao hiếm thấy: hệ số P/E khoảng 30 lần thu nhập dự kiến 12 tháng tới, gần mức đỉnh trong vòng một năm. Tỷ trọng vốn hóa công nghệ trong S&P 500 hiện chỉ kém kỷ lục năm 2000 – thời kỳ bong bóng dot-com.

Một số tín hiệu cảnh báo cũng xuất hiện. Nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho thấy 95% tổ chức chưa thu được lợi nhuận thực tế từ đầu tư vào AI. Ngay cả Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, cũng thừa nhận nhà đầu tư có thể đang “quá phấn khích” với AI.

Mùa khó khăn và rủi ro từ Fed

Thị trường đang bước vào giai đoạn thường kém tích cực nhất trong năm. Theo thống kê trong 35 năm qua, tháng 8 và 9 là hai tháng có hiệu suất trung bình thấp nhất của S&P 500. Các chuyên gia cho rằng yếu tố mùa vụ cộng hưởng với định giá cao khiến cổ phiếu ngành công nghệ đang dần điều chỉnh.

“Định giá bị thổi phồng, cổ phiếu công nghệ liên tục tăng mạnh và giờ đây chúng ta bước vào giai đoạn thị trường khó khăn hơn”, King Lip – chiến lược gia trưởng tại Baker Avenue Wealth Management – nhận định.

Bên cạnh đó, tâm điểm hiện nay là hội nghị thường niên Jackson Hole, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào cuối tuần. Thị trường đặt kỳ vọng lớn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, nếu Powell phát đi tín hiệu thận trọng hoặc phản đối việc nới lỏng, biến động có thể bùng phát. Cổ phiếu công nghệ vốn có định giá cao sẽ nhạy cảm hơn cả trong trường hợp lãi suất duy trì ở mức cao.

Keith Lerner, đồng giám đốc đầu tư tại Truist Advisory Services, cho biết: “Khi sự hưng phấn và tăng trưởng quá mức xảy ra, việc điều chỉnh thường diễn ra nhanh chóng. Trước thềm Jackson Hole, các nhà đầu tư đã bắt đầu tái cơ cấu danh mục”.

Một số quỹ đang giảm tỷ trọng ở công nghệ để phòng rủi ro. Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services, nhận xét: “Có quá nhiều người đã đặt cược vào công nghệ và hưởng lợi lớn. Nhưng họ không muốn bị kẹt nếu Fed không hành động vào tháng 9. Vì vậy, việc hạ bớt tỷ trọng là lựa chọn hợp lý”.

Trong khi đó, các ngành khác như hàng tiêu dùng thiết yếu, y tế và tài chính lại đang thu hút sự chú ý khi ghi nhận mức tăng trong tuần. Chỉ số S&P 500 tính theo vốn hóa bình quân cho thấy tín hiệu lợi nhuận đang lan tỏa ra ngoài nhóm công nghệ vốn chiếm ưu thế từ đầu năm.

Dù thị trường chứng kiến sự chững lại, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng AI vẫn còn rất mạnh mẽ trong dài hạn. Andrew Almeida, Giám đốc đầu tư tại XYPN, nhận định: “Đây chỉ là các đợt điều chỉnh giá. Nếu nhìn xa hơn, chắc chắn sẽ có nhiều tiền tiếp tục đổ vào hạ tầng AI. Đây không phải là sự sụp đổ của xu hướng”.

Điều này đồng nghĩa AI vẫn là câu chuyện dẫn dắt tương lai công nghệ, song nhịp điều chỉnh hiện tại có thể giúp thị trường cân bằng kỳ vọng và định giá. Nhà đầu tư sẽ chờ đợi thông điệp từ Fed tại Jackson Hole như yếu tố quyết định cho hướng đi ngắn hạn của cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Theo Reuters