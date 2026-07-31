PNJ báo lỗ lớn nhất lịch sử

PNJ phải phát sinh trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6). Điều này làm đội chi phí hoạt động của tập đoàn lên, khiến cả quý II lỗ nặng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) ghi nhận doanh thu cả quý đạt gần 8.484 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, tăng 16% lên 6.920 tỷ đồng. Qua đó lợi nhuận gộp của PNJ suy giảm nhẹ 4% về 1.563 tỷ, tương ứng biên lãi gộp thu hẹp còn 18,43%.

Biên lợi nhuận gộp co hẹp lại so với cùng kỳ năm trước (21,48%) chủ yếu xuất phát từ sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu.

Cụ thể, tỷ trọng của mảng vàng 24K - vốn là dòng sản phẩm có biên lợi nhuận thấp - đã tăng mạnh hơn đáng kể so với mảng bán lẻ trang sức, từ mức 25,1% lên 28,6% trong tổng doanh thu. Trong khi đó, tỷ trọng mảng trang sức bán lẻ suy giảm từ 62,7% về 57,7%. Diễn biến này tiếp tục diễn ra đối với trang sức bán sỉ.

Sự thay đổi cơ cấu mặt hàng trong quý đã trực tiếp kéo theo sự sụt giảm của biên lợi nhuận gộp chung toàn tập đoàn trong quý II vừa rồi.

Nguồn: PNJ.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính thâm hụt 28 tỷ đồng, đối lập với khoản lãi 24 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do lỗ tiền gửi bao gồm khoản hoàn nhập lãi dự thu không thực hiện khi PNJ tất toán trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Mặt khác, chi phí tài chính tăng vọt 33% lên 62 tỷ đồng, mà đa số đến từ chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của PNJ trong quý này tăng đột biến lên gần 1.063 tỷ đồng, gấp 5 lần so với mức 204 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, do phát sinh khoản dự phòng tổn thất hơn 865 tỷ đồng.

PNJ phải phát sinh trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6). Điều này làm đội chi phí hoạt động của tập đoàn lên, khiến cả quý thua lỗ. Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2026.

Khoản trích lập dự phòng 865 tỷ đồng được PNJ thuyết minh là liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6).

Việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, bao gồm: (i) giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; (ii) giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; và (iii) mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy thuộc vào từng nhóm kích thước kim cương.

Theo đánh giá của Ban Điều hành, sự kiện này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2026 và sáu tháng cuối năm 2026. Mức độ ảnh hưởng cụ thể sẽ được Tập đoàn tiếp tục lập báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026.

Trừ các chi phí, kết quả quý II/2026, PNJ lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi sau thuế 427 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm PNJ ghi nhận một quý thua lỗ, đồng thời đánh dấu giai đoạn thua lỗ nặng nề nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Lần gần nhất mà tập đoàn vàng bạc đá quý này báo lỗ là quý III/2021 khi phải đóng hàng loạt cửa hàng vì giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 (lỗ 159 tỷ đồng).

Dù vậy nhờ vào kết quả quý I khả quan, nên lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ vẫn đạt 25.729 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Kết quả này mới giúp PNJ đạt được 53% kế hoạch doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PNJ đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm giữ 609 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 3.393 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 15.559 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh lên 410 tỷ đồng, gấp gần 9 lần mức 46 tỷ đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản dự phòng này được trích lập đối với các mặt hàng hư hỏng hoặc không còn đáp ứng yêu cầu kinh doanh.