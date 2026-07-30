Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Nông dân phải trở thành nông dân số, công nhân phải làm chủ công nghệ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu người nông dân phải trở thành những nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến...

Chiều 30/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gồm 31 thành viên).

Phát biểu tại phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu công tác của giai đoạn mới.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng với yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để có kết quả cụ thể.

Về những định hướng lớn để thực hiện Nghị quyết 57 trong giai đoạn tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá.

Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng. Việc đã đủ điều kiện phải triển khai ngay và làm đến cùng.

Việc còn vướng phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Việc mới, chưa có tiền lệ cần được thử nghiệm có kiểm soát; không vì khó mà không làm nhưng cũng không nhân rộng khi chưa chứng minh được hiệu quả.

"Người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo; đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu, cũng đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nguồn lực phải được ưu tiên cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chia nhỏ nhiệm vụ nhưng không tạo được sản phẩm và năng lực đủ mạnh.

Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu cho sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và của doanh nghiệp; được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình; phải xây dựng được một xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết số 57 sẽ đi sâu vào từng cấp, từng tổ chức, từng doanh nghiệp; tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.