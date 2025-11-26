Meta đang đàm phán để chi hàng tỷ USD mua chip của Google

Google đã giới thiệu đơn vị xử lý Tensor (TPU) như một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho chip của Nvidia, đặc biệt hữu ích cho các công ty tìm kiếm tiêu chuẩn bảo mật cao hơn.

Công ty mẹ của Facebook, Meta, đang trong quá trình đàm phán với Alphabet (Google) về một thỏa thuận tiềm năng trị giá hàng tỷ USD để sử dụng chip AI của Google tại các trung tâm dữ liệu của mình. Theo báo cáo từ The Information, thỏa thuận này bao gồm việc mua lại chip AI của Google để sử dụng từ năm 2027 và thuê chúng thông qua dịch vụ Google Cloud ngay trong năm tới.

Động thái này diễn ra khi Meta, một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia, đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho chip xử lý đồ họa (GPU) vốn đang bị hạn chế nguồn cung và có chi phí cao.

Google đã giới thiệu đơn vị xử lý Tensor (TPU) như một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho chip của Nvidia, đặc biệt hữu ích cho các công ty tìm kiếm tiêu chuẩn bảo mật cao hơn. Chip TPU, vốn có thể được thuê trên nền tảng Google Cloud, đóng vai trò là lựa chọn chiến lược trong bối cảnh nguồn cung chip Nvidia khan hiếm và đắt đỏ.

Báo cáo cho biết Google đang thảo luận về mục tiêu đạt 10% doanh thu của Nvidia với mảng kinh doanh chip TPU của mình. Việc Meta, một gã khổng lồ trong lĩnh vực AI, xem xét sử dụng chip TPU cho cơ sở hạ tầng của mình là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường phần cứng AI.

Thỏa thuận tiềm năng với Google phù hợp với cam kết đầu tư khổng lồ của Meta vào cơ sở hạ tầng AI. Đầu năm nay, Meta đã công bố sẽ đầu tư 600 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng và việc làm tại Hoa Kỳ trong ba năm tới, bao gồm cả các trung tâm dữ liệu AI.

Kể từ năm 2022, Meta đã tích lũy một kho vũ khí GPU khổng lồ từ Nvidia để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn và các mô hình AI khác, phục vụ hơn 3 tỷ người dùng trên các ứng dụng của mình (Facebook, Instagram, WhatsApp). Tuy nhiên, việc đa dạng hóa nguồn cung chip là cần thiết để đảm bảo sự ổn định và kiểm soát chi phí trong quá trình mở rộng năng lực AI.

Nếu thỏa thuận được ký kết, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ củng cố vị thế của Google trong cuộc đua phần cứng AI mà còn cho phép Meta mở rộng cơ sở hạ tầng AI một cách nhanh chóng và bền vững hơn.

Hiện tại, cả Meta, Google lẫn Nvidia đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước yêu cầu bình luận về thông tin này.

Theo Reuters