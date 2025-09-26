Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Meta đàm phán sử dụng Gemini của Google để cải thiện kinh doanh quảng cáo

Tiến Dũng

VietTimes - Thông tin cho thấy sự thay đổi lớn trong chiến lược công nghệ của "gã khổng lồ" mạng xã hội này.

Meta đang đàm phán để sử dụng Gemini phát triển hệ thống quảng cáo. Ảnh: Reuters.

Meta Platforms được cho là đang thảo luận với Google Cloud về khả năng sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini để cải thiện đáng kể hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình.

Theo tờ The Information, các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn sơ khai và có thể không đi đến một thỏa thuận chính thức. Tuy nhiên, thông tin này cho thấy một sự thay đổi lớn trong chiến lược công nghệ của gã khổng lồ mạng xã hội này.

Các nhân viên của Meta đã đề xuất một phương án là tinh chỉnh mô hình Gemini của đối thủ Google, cùng với mô hình Gemma nguồn mở, trên khối dữ liệu quảng cáo khổng lồ của Meta. Mục tiêu chính là tăng cường khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo và tối ưu hóa hiệu suất cho các nhà quảng cáo.

Việc chủ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp tìm đến AI của đối thủ thay vì các mô hình nội bộ của chính mình đã làm nổi bật những thách thức mà Meta đang phải đối mặt. Dù đã chi hàng tỷ USD cho nghiên cứu, cơ sở hạ tầng và tuyển dụng nhân tài AI, Meta vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô công nghệ này một cách hiệu quả.

Đáng chú ý, Meta và Google là hai đối thủ cạnh tranh gay gắt trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Cả hai công ty đều coi đầu tư vào AI là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng mảng kinh doanh cốt lõi của họ.

Trước đó, Meta cũng đã cân nhắc hợp tác với các đối thủ như Google hoặc OpenAI để cải thiện các tính năng AI khác, bao gồm khả năng phản hồi hội thoại cho chatbot Meta AI và hỗ trợ các tính năng AI trong các ứng dụng mạng xã hội của mình.

