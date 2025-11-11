Tin nóng công nghệ 11/11: Đầu tư 600 tỷ USD, Meta theo đuổi mục tiêu siêu trí tuệ

VietTimes - Apple hoãn ra mắt iPhone Air thế hệ tiếp theo vào năm sau; Meta theo đuổi mục tiêu siêu trí tuệ - superintelligence;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Apple hoãn ra mắt iPhone Air thế hệ tiếp theo vào năm 2026

Apple hoãn ra mắt iPhone Air thế hệ tiếp theo. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo từ The Information, Apple đã quyết định hoãn phát hành phiên bản tiếp theo của dòng sản phẩm iPhone Air vào mùa thu năm 2026, trái với kế hoạch ban đầu, do doanh số bán hàng yếu kém.

iPhone Air được ra mắt năm 2025 với vai trò là một phiên bản mỏng hơn và nhẹ hơn trong danh mục iPhone. Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng của mẫu máy này đã phải đánh đổi bằng một số tính năng, đặc biệt là về dung lượng pin và camera.

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu thị trường đối với iPhone Air đã thấp hơn nhiều so với dự kiến. Gần đây, Apple đã bắt đầu cho phép đặt trước iPhone Air tại Trung Quốc, nơi mẫu máy này được bán mà không có khe SIM vật lý, chỉ hỗ trợ kết nối eSIM. Dù vậy, động thái này có vẻ chưa đủ để thúc đẩy doanh số, dẫn đến quyết định tạm dừng phát triển sản phẩm kế nhiệm.

2. Meta theo đuổi mục tiêu siêu trí tuệ

Meta Platforms công bố kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD vào cở sở hạ tầng AI. Ảnh: Reuters.

Meta Platforms vừa công bố kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và việc làm tại Mỹ trong ba năm tới, bao gồm việc xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu AI. Khoản đầu tư khổng lồ này nhằm củng cố tham vọng AI của gã khổng lồ mạng xã hội này.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết Meta đang theo đuổi mục tiêu đạt được siêu trí tuệ (superintelligence) – cột mốc mà máy móc có khả năng vượt qua trí tuệ con người. Để đạt được điều đó, công ty đang "tăng tốc đầu tư" vào năng lực tính toán.

Trong nỗ lực này, Meta đã dành hàng trăm tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Gần đây, công ty đã chốt thỏa thuận tài chính 27 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu tại Louisiana và cam kết đầu tư 1,5 tỷ USD cho một cơ sở ở Texas, đánh dấu dự án trung tâm dữ liệu lớn thứ 29 trên toàn cầu.

3. Đức ra mắt Robot nấu 120 suất ăn mỗi giờ

Mẫu robot nấu ăn của REWE. Ảnh: Interesting Engineering.

Tương lai của ngành bán lẻ thực phẩm đã đến tại Düsseldorf, Đức, nơi siêu thị REWE vừa lắp đặt bếp ăn AI tự động hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. Hệ thống mang tên CA-1 Series 4, do công ty robot Circus SE phát triển, có thể chuẩn bị các bữa ăn tươi ngon mà không cần bất kỳ đầu bếp con người nào.

Robot CA-1 là một nhà bếp nhỏ gọn được bao bọc bằng kính, tự thực hiện toàn bộ quy trình: từ thu thập nguyên liệu, nấu nướng, trình bày món ăn cho đến tự động làm sạch.

Với khả năng nấu tới 120 bữa ăn mỗi giờ, robot này đảm bảo chất lượng đồng nhất và giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự. Khách hàng có thể đặt các món ăn chất lượng nhà hàng ngay tại cửa hàng với giá từ 6 euro, và xem robot nấu trực tiếp chỉ trong vài phút. Đây là cột mốc quan trọng, định vị REWE đi tiên phong trong dịch vụ bữa ăn tự động hóa tại siêu thị.

4. EU thúc đẩy ệnh cấm Huawei và ZTE

Ủy ban Châu Âu (EC) đang tìm cách buộc các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) loại bỏ dần thiết bị của Huawei Technologies Co. và ZTE Corp. khỏi mạng lưới viễn thông của họ. Phó Chủ tịch EC, Henna Virkkunen, muốn chuyển khuyến nghị an ninh mạng năm 2020 thành một yêu cầu pháp lý ràng buộc.

Nếu đề xuất này được thông qua, các quốc gia không tuân thủ quy tắc sẽ phải đối mặt với hình phạt tài chính và quy trình xử lý vi phạm. Động thái này xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng rằng việc giao quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng cho các công ty có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

EC cũng đang xem xét hạn chế các nhà cung cấp Trung Quốc trong mạng lưới cố định và ngừng cấp quỹ Global Gateway cho các quốc gia sử dụng thiết bị Huawei.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia