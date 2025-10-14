Từ OpenAI đến Meta, các công ty chuyển hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI khi nhu cầu bùng nổ

Thị trường AI toàn cầu đang chứng kiến một cuộc chạy đua chưa từng có, với hàng loạt thỏa thuận hợp tác và đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD.

Thị trường AI toàn cầu đang chứng kiến một cuộc chạy đua chưa từng có, với hàng loạt thỏa thuận hợp tác và đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD, định hình lại mối quan hệ giữa các nhà sản xuất chip, nhà cung cấp đám mây và các công ty phát triển AI.

Những "siêu thỏa thuận" này không chỉ là dấu hiệu của nhu cầu cấp thiết về sức mạnh tính toán mà còn là chiến lược sinh tồn trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Trong một động thái thách thức vị thế thống trị của Nvidia, nhà sản xuất chip AMD đã ký thỏa thuận kéo dài nhiều năm để cung cấp chip AI cho OpenAI. Thỏa thuận này có tầm quan trọng chiến lược khi nó còn trao cho công ty sáng tạo ChatGPT quyền mua tới 10% cổ phần của AMD. Đây là nỗ lực rõ rệt của AMD nhằm giành thị phần từ đối thủ lớn hơn là Nvidia, vốn đã công bố kế hoạch đầu tư khổng lồ, lên tới 100 tỷ USD, vào chính OpenAI và cung cấp chip cho các trung tâm dữ liệu của họ.

Cuộc đua về chip và sức mạnh điện toán đang tạo ra những liên minh bất ngờ với quy mô chưa từng có. Thị trường điện toán đám mây là nơi bùng nổ của các giao dịch "siêu đám mây":

- Oracle đang trở thành một đối tác đám mây then chốt khi đàm phán thỏa thuận 20 tỷ USD với Meta và được cho là đã ký hợp đồng trị giá 300 tỷ USD với OpenAI trong khoảng 5 năm để cung cấp năng lực tính toán.

- CoreWeave, một công ty khởi nghiệp được Nvidia hậu thuẫn, cũng ký hợp đồng 14 tỷ USD để cung cấp sức mạnh tính toán cho Meta và nhận một đơn đặt hàng lớn trị giá 6,3 tỷ USD từ chính Nvidia, đảm bảo nhà sản xuất chip này sẽ mua lại bất kỳ dung lượng đám mây nào không được bán cho khách hàng.

- Microsoft cũng không nằm ngoài cuộc chơi, ký thỏa thuận 17,4 tỷ USD với Tập đoàn Nebius để đảm bảo nguồn cung cơ sở hạ tầng GPU cần thiết cho các dự án AI của mình.

- Google, một đối thủ đám mây hàng đầu, cũng đã ký hợp đồng điện toán đám mây 10 tỷ USD kéo dài sáu năm với Meta Platforms.

Những giao dịch này không chỉ là cam kết tài chính đơn thuần, mà còn là nỗ lực chiến lược nhằm đảm bảo khả năng truy cập nhanh chóng và ổn định vào nguồn tài nguyên AI đang khan hiếm trên toàn cầu. Các khoản đầu tư cũng vượt ra khỏi phạm vi chip và đám mây:

- Meta mua 49% cổ phần trị giá khoảng 14,3 tỷ USD của Scale AI, một động thái nhằm tích hợp chuyên môn của Scale AI vào chiến lược AI của Meta.

- Amazon.com bơm thêm 4 tỷ USD vào Anthropic, đối thủ cạnh tranh của OpenAI và nổi tiếng với chatbot Claude.

- Tesla ký thỏa thuận 16,5 tỷ USD với Samsung Electronics để sản xuất chip AI thế hệ tiếp theo, cho thấy sự hợp tác sâu rộng ngay tại cấp độ sản xuất.

- Intel, nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn, nhận 2 tỷ USD đầu tư từ SoftBank Group, giúp nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản trở thành một trong 10 cổ đông hàng đầu.

Đỉnh điểm của những hợp tác này là Dự án Trung tâm Dữ liệu Stargate, một liên doanh được công bố với sự tham gia của SoftBank, OpenAI và Oracle. Dự án này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, dự kiến các công ty sẽ đầu tư tới 500 tỷ USD để tài trợ cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, cho thấy quy mô chưa từng có của cuộc cách mạng công nghệ này.

Tóm lại, những hợp đồng và khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD này không chỉ là giao dịch kinh doanh đơn thuần mà là động lực thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp. Chúng phản ánh áp lực cạnh tranh khốc liệt giữa các gã khổng lồ công nghệ nhằm đảm bảo vị thế dẫn đầu, nguồn cung chip và sức mạnh điện toán cần thiết để xây dựng tương lai của AI.

Theo Reuters