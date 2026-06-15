Lộ diện bảng xếp hạng cầu thủ đẹp trai nhất giải, Ronaldo chỉ xếp thứ 45

Một công ty AI nghiên cứu lập bảng xếp hạng cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 dựa trên tỷ lệ vàng, trong đó Ronaldo xếp thứ 45 gây bất ngờ cho người hâm mộ.

Một nghiên cứu của công ty AI DreamAI SRL đã phân tích gương mặt của 150 cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất tại World Cup 2026 dựa trên "tỷ lệ vàng" trong thẩm mỹ học. Kết quả gây bất ngờ khi tiền vệ đội Argentina Rodrigo De Paul dẫn đầu danh sách, trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 45.

World Cup 2026 đang diễn ra sôi động. Với người hâm mộ bóng đá, điều đáng chú ý là những màn trình diễn trên sân cỏ, nhưng với không ít khán giả, dàn cầu thủ điển trai cũng là tâm điểm quan tâm. Mới đây, một nghiên cứu dựa trên "tỷ lệ vàng" (Golden Ratio) để đánh giá vẻ đẹp khuôn mặt của các cầu thủ tham dự World Cup đã gây nhiều tranh cãi, khi siêu sao Cristiano Ronaldo thậm chí còn không lọt vào Top 40.

Theo kết quả nghiên cứu, người được đánh giá là sở hữu gương mặt cân đối và hấp dẫn nhất giải đấu lại là tiền vệ tuyển Argentina Rodrigo De Paul, người thường được người hâm mộ gọi vui là "vệ sĩ của Messi".

Xếp thứ 2 đến thứ 4 trong bảng (trái sang) là: Kai Havertz, Đức; Noni Madueke, Anh; 4. Mohamed Salah, Ai Cập. Ảnh: Reuters.

"Tỷ lệ vàng" là khái niệm toán học có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại, được sử dụng để đánh giá tính thẩm mỹ trong nghệ thuật và kiến trúc. Về lý thuyết, khuôn mặt hoặc cơ thể càng có tỷ lệ tiệm cận con số 1,618 (Phi) thì càng được xem là gần với chuẩn mực cái đẹp.

Nghiên cứu do công ty AI có tên DreamAI SRL thực hiện. Nhóm nghiên cứu sử dụng công cụ đo "tỷ lệ vàng khuôn mặt" để đánh giá độ cân xứng và các chỉ số hình học trên gương mặt.

Kết quả cho thấy 5 cầu thủ đẹp trai nhất là: 1. Rodrigo De Paul – 74,18%; 2. Kai Havertz – 74,10%; 3. Noni Madueke – 73,29%; 4. Mohamed Salah; 5. Endrick Đáng chú ý, đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min xếp thứ 6 trong danh sách.

Ngôi sao Brazil Endrick đứng thứ 5 trong bảng. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Cody Gakpo, Bruno Fernandes, Alisson Becker, Neymar và Jude Bellingham đều góp mặt trong Top 25.

Tuy nhiên, kết quả gây bất ngờ nhất là việc siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 45 với số điểm 70,98%, trong khi ngôi sao Brazil Vinícius Júnior xếp ngay sau ở vị trí 46 với 70,97%.

Giám đốc điều hành DreamAI SRL, ông Georgi Dimitrov, cho biết điều thú vị của bảng xếp hạng này là nó không phản ánh mức độ nổi tiếng của cầu thủ.

Ông nhận định: "Ronaldo có lẽ là ví dụ điển hình nhất. Anh ấy là một trong những cầu thủ chăm chút hình ảnh cá nhân nhất lịch sử bóng đá, nhưng chỉ đứng thứ 45. Điều đó cho thấy tỷ lệ vàng là một thước đo rất cụ thể. Nó không đánh giá phong cách, sự tự tin, sức hút cá nhân hay giá trị thương mại, mà chỉ đo lường các tỷ lệ trên khuôn mặt".

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả cũng cho thấy vẻ đẹp theo tiêu chuẩn hình học và sức hút thực tế không phải lúc nào cũng đồng nhất. Một cầu thủ có thể sở hữu thần thái, phong cách và sức hấp dẫn đặc biệt nhưng chưa chắc đạt điểm cao theo tỷ lệ vàng; ngược lại, người khác có thể đứng đầu bảng xếp hạng đơn giản vì các đường nét trên khuôn mặt gần với tỷ lệ lý tưởng hơn.

Son Heung-min, tiền vệ đội tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ 6. Ảnh: Baidu.

Dưới đây là top 20:

1. Rodrigo De Paul, Argentina

2. Kai Havertz, Đức

3. Noni Madueke, Anh

4. Mohamed Salah, Ai Cập

5. Endrick, Brazil

6. Son Heung-min, Hàn Quốc

7. Nick Woltemade, Đức

8. Jonathan Tah, Đức

9. Wout Weghorst, Hà Lan

10. Scott McTominay, Scotland

11. Cody Gakpo, Hà Lan

12. João Neves, Bồ Đào Nha

13. Nico Schlotterbeck, Đức

14. Álex Grimaldo, Tây Ban Nha

15. Lee Kang-in, Hàn Quốc

16. Bruno Fernandes, Bồ Đào Nha

17. Arda Güler, Thổ Nhĩ Kỳ

18. Ivan Toney, Anh

19. Alisson Becker, Brazil

20. Brahim Díaz, Morocco.

Theo Creader, CNA