Trọng tài Somalia vẫn nhận đủ lương World Cup dù không bắt trận nào

Dù không thể tham dự World Cup 2026 vì vấn đề visa, trọng tài Omar Artan nhận lương từ FIFA và tiếp tục được UEFA tin tưởng, là biểu tượng của nỗ lực và tài năng bóng đá Somalia.

Trọng tài FIFA người Somalia Omar Artan dù có tên trong danh sách điều hành World Cup 2026 nhưng đã không thể tham gia giải đấu sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ được FIFA chi trả đầy đủ khoản thù lao dành cho các trọng tài tham dự World Cup.

Dù không được cầm còi, FIFA vẫn trả đủ thù lao

Tuần trước, ông Artan bay từ Istanbul tới sân bay quốc tế Miami. Tại đây, ông bị cơ quan nhập cư Mỹ thẩm vấn suốt 11 giờ trước khi được thông báo visa không được chấp thuận và bị cấm nhập cảnh. Một quan chức Mỹ cho biết quyết định này xuất phát từ nghi vấn Artan có liên hệ với một cá nhân bị tình nghi thuộc tổ chức khủng bố.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) nhấn mạnh rằng mọi người nhập cảnh vào Mỹ, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và nhân sự phục vụ các sự kiện thể thao, đều phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh. Quyết định cho phép nhập cảnh hay không được xem xét riêng từng trường hợp dựa trên các dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia và luật di trú.

Ngay sau vụ việc, FIFA ra thông báo khẳng định cơ quan này không can thiệp vào các thủ tục nhập cư hoặc cấp visa của quốc gia đăng cai. Tuy vậy, FIFA xác nhận ông Omar Artan vẫn sẽ nhận đầy đủ khoản tiền công dành cho trọng tài tham dự World Cup năm nay.

Hiện chưa rõ số tiền chính xác mà ông Artan được nhận, bởi thu nhập của các trọng tài World Cup không chỉ gồm lương cơ bản mà còn có các khoản thưởng theo từng trận đấu được phân công. Theo mức công bố trước đây của FIFA, trọng tài chính nhận lương cơ bản khoảng 70.000 USD, chưa bao gồm các khoản phụ cấp và tiền thưởng cho mỗi trận.

Phải về nước do không được Mỹ cho nhập cảnh, ông Artan được hàng ngàn người ra sân bay Mogadisu chào đón như người anh hùng. Ảnh: Worldjournal.

Được UEFA mở ra cánh cửa mới

Ông Omar Artan, 34 tuổi, từng được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) bầu chọn là Trọng tài nam xuất sắc nhất châu Phi năm 2025. Dù lỡ hẹn với World Cup 2026, UEFA đã đưa ra động thái đáng chú ý, mời ông điều hành trận tranh UEFA Super Cup vào tháng 8 tới.

Theo các nguồn tin mới nhất, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã quyết định bổ nhiệm Omar Artan làm nhiệm vụ ở trận đấu quốc tế quan trọng khác, qua đó giúp ông tiếp tục được hoạt động ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Động thái này được xem là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn của vị trọng tài người Somalia, đồng thời cho thấy UEFA không muốn để một trong những trọng tài hàng đầu châu Phi bị ảnh hưởng lâu dài bởi những vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh.

Nhiều chuyên gia nhận định đây không chỉ là sự hỗ trợ dành cho cá nhân Omar Artan, mà còn là thông điệp khẳng định giới trọng tài cần được bảo vệ trước những tác động từ các yếu tố chính trị và hành chính.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, trước đó cũng đã lên tiếng kêu gọi dư luận "giữ bình tĩnh", đồng thời tìm cách hạ nhiệt những tranh cãi xung quanh vụ việc bằng cách tuyên bố Artan vẫn sẽ được hưởng lương.

Được chào đón như người hùng tại quê nhà

Dù lỡ hẹn với World Cup, Omar Artan vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quê hương Somalia. Khi trở về thủ đô Mogadishu sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, ông đã được hàng nghìn người dân đón tiếp nồng nhiệt tại sân bay và trên các tuyến phố.

Nhiều người xem Omar Artan là biểu tượng cho sự vươn lên của bóng đá Somalia trên trường quốc tế. Những hình ảnh ông khoác quốc kỳ Somalia, được người hâm mộ vây quanh và hò reo chào đón đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sự động viên từ quê nhà cùng sự tin tưởng của UEFA được xem là nguồn động lực lớn để vị trọng tài này tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Ông khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo.

Theo Worldjournal, Chiguacup