Lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, cựu phó giám đốc chi nhánh Eximbank lĩnh án

Chiều 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Ba Đình) chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tòa cũng tuyên bị cáo Nhung buộc trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình tại phiên tòa. Ảnh: N.L.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhung thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2013, bị cáo Nhung được bổ nhiệm chức vụ làm Phó giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, có nhiệm vụ phụ trách huy động vốn các khách hàng cá nhân.

Năm 2014, Nhung đưa ra thông tin không có thật về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình có nhiều chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng có quan hệ nội bộ trong ngân hàng. Lãi suất được quảng bá ở mức rất cao, từ 12% đến 32%/năm, kèm theo nhiều quà tặng và ưu đãi đặc biệt, vượt xa các quy định thông thường của hệ thống ngân hàng.

Theo lời Nhung, các chương trình tiền gửi này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Eximbank nên không phát hành rộng rãi. Khi người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, Nhung sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản nội bộ của Eximbank Chi nhánh Ba Đình, gửi lại chứng từ, chuyển lại tiền gốc và lãi cho khách.

Sau khi khách chuyển tiền vào các tài khoản, bị cáo làm giả các chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của Eximbank Chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho bị hại.

Ngoài ra, Nhung còn chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng bằng phương thức đưa thông tin gian dối về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu.

Phục vụ mục đích này, Nhung thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, bản thân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và nhờ Nguyễn Thị Diệu L làm Tổng Giám đốc Công ty. Song bị cáo nói dối đây là "công ty sân sau" của lãnh đạo ngân hàng.

Sản phẩm đấu giá là các hình ảnh về thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Những hình ảnh này, Nhung lưu hình ảnh trên máy điện thoại tiện cho việc giới thiệu với khách.

Do tin tưởng những thông tin Nhung giới thiệu là thật, khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ để mua bán tài sản đấu giá nợ xấu. Sau khi nhận tiền, Nhung sử dụng tiền của người nộp sau trả tiền cho người nộp trước và chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ 2014 - 2022, bị cáo Nhung đã chiếm đoạt tiền của khoảng 100 bị hại, với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng. Đến khi vụ án bị đưa ra xét xử, số tiền bị cáo còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, một số người liên quan cho biết họ cũng là nạn nhân khi được Nhung đề nghị tìm người có tiền gửi vào ngân hàng lấy lãi. Những người này đã kêu gọi cha mẹ, anh em và khách hàng cũ đem tiền đến. Khi Nhung mất khả năng thanh toán, họ phải bán nhà để trả cho khách hàng.

Còn các bị hại bày tỏ quan điểm không đồng tình với nhóm người làm “trung gian chuyển tiền” dã chiếm hưởng một phần gốc, lãi. Họ cho rằng cần xem xét nhóm này là đồng phạm với Nhung.

