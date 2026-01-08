"3 năm tới, Đà Nẵng phải là TP thông minh như Thâm Quyến hiện nay"

Mục tiêu này được ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở KH&CN TP Đà Nẵng

2030 phải vào top 50 thành phố thông minh

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng hôm 7/1, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết TP Đà Nẵng đã xác định, trong 5 năm tới, KH&CN phải đóng góp từ 35–40% vào GRDP của thành phố, đồng nghĩa mỗi năm mức đóng góp phải tăng gấp đôi so với hiện nay. Bên cạnh đó, Trung ương yêu cầu Đà Nẵng phải nằm trong nhóm 50 thành phố thông minh hàng đầu thế giới.

“TP Thâm Quyến (Trung Quốc) hiện xếp thứ 50, thì trong ba năm tới, Đà Nẵng phải đạt bằng Thâm Quyến hiện nay và bắt buộc phải làm được”, ông Bửu nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP, để đạt được mục tiêu này, nếu xã, phường không có KH&CN, đổi mới sáng tạo thì người dân và chính quyền cơ sở đều sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy, thời gian qua, Đà Nẵng đã và sẽ dành nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ các xã, phường triển khai các nhiệm vụ liên quan. Cụ thể là toàn bộ xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng đã được đầu tư thiết bị, hạ tầng, nhất là đã phủ cáp quang.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

"Chính vì vậy, nếu lãnh đạo xã, phường nào còn nói đường truyền không tốt thì đó là trách nhiệm của chính địa phương đó”, ông Bửu nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành KH&CN tăng cường hỗ trợ nông dân, đội ngũ trí thức trong hoạt động đổi mới sáng tạo; đồng thời phát động phong trào thi đua theo hướng mỗi xã, phường đều phải có trung tâm đổi mới sáng tạo, mở rộng đến doanh nghiệp và trường học.

Nhiều dấu ấn trong năm 2025

Theo báo cáo của Sở KH&CN TP Đà Nẵng, thành phố là một trong những địa phương triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, sớm nhất cả nước. Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên ban hành khung năng lực số cho công dân, góp phần hình thành công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của ngành KH&CN Đà Nẵng, thể hiện rõ vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chiến lược phát triển thành phố khi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Quang cảnh Hội thảo về Xây dựng Đề án Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng và Đề án Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo.

Cũng trong năm 2025, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chương trình, đề án mang tính chiến lược như: Đề án “Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”; Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2035”; Đề án Chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035; Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu; Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh phiên bản 2.0; Khung kiến trúc số thành phố Đà Nẵng; Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo…

Với những nỗ lực đó, năm 2025, Đà Nẵng vinh dự nhận Giải thưởng “Thành phố thông minh (duy nhất) Việt Nam năm 2025”. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng tăng 130 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, vươn lên vị trí 766 trong top 1.000 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu, được StartupBlink chứng nhận là hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Thành phố đồng thời được vinh danh trong Top 10 địa phương tiêu biểu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest Việt Nam 2025.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2025.

Cùng với đó, hạ tầng và các nền tảng số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp được đảm bảo; phong trào Bình dân học vụ số, chuyên mục “Bình dân học AI” được triển khai sâu rộng; số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục gia tăng.

Hoạt động sở hữu trí tuệ có nhiều chuyển biến tích cực, với số đơn đăng ký tăng trên 30% so với năm 2024, trong đó đơn đăng ký sáng chế tăng 82% và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 77%... làm nền tảng cho sự phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Năm 2026, ngành KH&CN Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Hoàn thiện và đề xuất các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Tích hợp, triển khai đồng bộ các chương trình, đề án trên toàn TP Đà Nẵng mới;

Triển khai đồng bộ các luật mới có hiệu lực từ năm 2026;

Thực hiện hiệu quả, đột phá triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng trọng điểm, xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2026–2030; tăng cường hợp tác viện, trường; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với triển khai Đề án “Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”; triển khai Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Song song đó, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo trong các bài toán về chính quyền số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số mới; Thu hút đầu tư Trung tâm dữ liệu cấp vùng, phòng sạch dùng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn - trí tuệ nhân tạo...