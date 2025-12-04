500 người sập bẫy lừa giả mạo dự án của Vingroup, Doji

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa triệt đường dây lừa đảo công nghệ cao do các đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương.

Qua nghiệp vụ, C02 phát hiện các đối tượng hoạt động tại hai tòa nhà ở khu Kim Sa 2, TP Bavet (tỉnh Svayrieng, Campuchia), chuyên lừa đảo công dân Việt Nam bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào dự án giả mạo của các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji.

Ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, C02 phối hợp lực lượng chức năng Campuchia và công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.

Mai Danh Minh trò quản lý số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Báo CAND.

Tại Campuchia, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày, các đối tượng và tang vật được bàn giao cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng thời điểm, lực lượng biên phòng phối hợp Cục C02 bắt giữ thêm 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh. Trong những đối tượng bị bắt, có Mai Danh Minh, là “điều phối viên” cấp cao, quản lý toàn bộ số đối tượng Việt Nam làm việc tại Campuchia.

Các đối tượng khai nhận tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội.

Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi).

Trong đó, Mai Danh Minh có nhiệm vụ hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt, tổ chức 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 người. Các nhóm sử dụng tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo các tập đoàn lớn để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, làm quen, “tán tỉnh” rồi dụ đầu tư.

Các đối tượng sử mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo nhiều bị hại ở Việt Nam. Ảnh: Báo CAND.

Đường dây này tạo các website và app giả mạo tên gần giống thương hiệu các tập đoàn lớn như: vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com…; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương đồng để tạo niềm tin.

Nhân viên sale được yêu cầu thuyết phục bị hại tham gia “quỹ tiết kiệm” với mức lãi suất 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày. Khi khách hàng chuyển tiền, thông tin được chuyển sang “bộ phận đánh khách” - nhóm tiếp tục tán tỉnh, xúi giục bị hại đầu tư thêm.

Khi số tiền đã lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện lý do phải “nộp thuế”, hoặc “chứng minh nguồn tiền sạch” để buộc nạn nhân nộp tiếp. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Để kiểm soát hoạt động, các đối tượng được cấp “mã số” riêng, chỉ liên lạc qua mã số và nhóm Telegram, đảm bảo ẩn danh, chia lợi nhuận theo mức chiếm đoạt.

Theo C02, đường dây này đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của gần 500 nạn nhân trên nhiều tỉnh thành. Điển hình, chị T.T.H (53 tuổi, Hà Nội) bị lừa tổng cộng 27 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, C02 đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng…

Cục C02 đề nghị người dân từng là nạn nhân của đường dây này liên hệ điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt (số điện thoại: 0971.521.981) để phối hợp giải quyết.