Vì sao Facebooker Hoàng Hồng Thái bị bắt?

Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980, ở xã Bình Minh, Hà Nội) để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Hoàng Thị Hồng Thái có tài khoản Facebook là Hồng Thái Hoàng với hơn 91 nghìn người theo dõi. Những bài viết trên trang cá nhân của người phụ nữ này thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Nhà chức trách cho biết các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo trình tự pháp luật.

Từ nhiều năm nay, Thái đã có hành vi đăng lại bài viết từ nhiều trang chính trị phản động.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.