close Đăng nhập

Vì sao Facebooker Hoàng Hồng Thái bị bắt?

Quỳnh An
Quỳnh An

Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980, ở xã Bình Minh, Hà Nội) để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

anh-1-9325.jpg
Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Hoàng Thị Hồng Thái có tài khoản Facebook là Hồng Thái Hoàng với hơn 91 nghìn người theo dõi. Những bài viết trên trang cá nhân của người phụ nữ này thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Nhà chức trách cho biết các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo trình tự pháp luật.

Từ nhiều năm nay, Thái đã có hành vi đăng lại bài viết từ nhiều trang chính trị phản động.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hoàng Hồng Thái #Công an #Facebooker Hoàng Hồng Thái

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, Hà Nội. Nhiều người bị bỏng nặng, ngộ độc khí, phải thở máy, hồi sức tích cực trong cuộc chạy đua sinh tử.