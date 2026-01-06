Phạt hơn 151 triệu đồng 3 cơ sở thời trang bán hàng giả

Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hội An.

Kết quả, lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hội An bày bán gần 200 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: DIOR, CHANEL, GUCCI... với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 190 triệu đồng.

Trước hành vi này, lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh vi phạm nói trên, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 151,2 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại.

Trọng tâm là kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.