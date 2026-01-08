Đà Nẵng xây dựng trung tâm giám sát, truy vết tội phạm mạng

Dự án giúp phát hiện và phản ứng nhanh với các cuộc tấn công trên không gian mạng; khoanh vùng, truy vết tội phạm mạng và hỗ trợ thu thập bằng chứng số phục vụ công tác điều tra số.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành an ninh mạng.

Theo đó, Dự án thuộc nhóm B ở lĩnh vực công nghệ thông tin; HĐND thành phố là cơ quan quyết định chủ trương đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư; Công an thành phố là chủ đầu tư; Công ty CP Technology MT9 là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 84,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện từ 2024-2026.

Dự án được đầu tư sẽ thiết lập cho Công an thành phố Đà Nẵng một hệ thống đầy đủ chức năng, nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ, phục vụ công tác giám sát, đảm bảo an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu.

Dự án giúp phát hiện và phản ứng nhanh với các cuộc tấn công trên không gian mạng; khoanh vùng, truy vết tội phạm mạng và hỗ trợ thu thập bằng chứng số phục vụ công tác điều tra số.

Cũng theo quyết định, UBND TP giao Công an thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư theo đúng quy định pháp luật; đồng thời lập dự toán và trình Bộ Công an phê duyệt, phân bổ kinh phí hằng năm để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, gia hạn phần mềm.