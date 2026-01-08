VKS đề nghị mức án với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Sáng 8/1, đại diện Viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 33 cựu lãnh đạo, chuyên viên của cục và 21 giám đốc, nhân viên, cá nhân làm dịch vụ hồ sơ công bố sản phẩm.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Những người giữ chức vụ cao, chủ mưu, nhận số tiền lớn phải chịu hình phạt cao hơn; cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo, hưởng lợi ít sẽ được xem xét.

Do đó, trong nhóm 34 người bị xét xử tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị tuyên phạt cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga 12-13 năm tù, cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long 11-12 năm tù; các bị cáo còn lại từ án tù treo đến 9 năm tù.

Chồng của bà Nga là ông Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) nhận hối lộ 1 tỷ đồng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Ở nhóm 21 người bị cáo buộc tội Đưa hối lộ, VKS đề nghị thấp nhất là 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất đến 5-6 năm tù.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2024, ông Phong cùng các lãnh đạo, chuyên viên đã gây khó dễ cho doanh nghiệp, nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm, mỗi hồ sơ từ 5–10 triệu đồng.

Người kế nhiệm ông Phong là bà Trần Việt Nga bị cáo buộc yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký.

Lợi dụng quyền hạn, hai cựu cục trưởng Phong, Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân doanh nghiệp. Trong đó tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là 1 tỷ đồng.

Riêng ông Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo; bà Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỷ đồng, cũng với vai trò là người chỉ đạo. Cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỷ đồng, cựu Cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỷ đồng. Chồng bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cũng bị cáo buộc nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng.

21 bị cáo bị truy tố đã đưa hối lộ tổng cộng 77,4 tỷ đồng. Còn số tiền đưa hối lộ 27,5 tỷ đồng, công an đang tiếp tục làm rõ.

Tại tòa, ông Phong, bà Nga không chối bỏ cáo buộc của VKS về hành vi đưa nhận hối lộ. Tuy nhiên, hai cựu cục trưởng Phong và Nga khai không đưa ra cơ chế. Ông Phong nói thời gian đầu áp dụng nghị định 15 thủ tục hành chính chưa gặp nhiều vướng mắc nhưng từ khoảng tháng 5 đến đầu tháng 6/2018 hồ sơ ngày càng tồn đọng, thậm chí "rất gay gắt". Bởi thế ông luôn ý thức trong việc giải quyết thủ tục hành chính để giảm áp lực cho toàn đơn vị.

Thời gian đầu "việc tiền nong" chưa có, về sau mới xuất hiện tình trạng đưa tiền vì hồ sơ được giải quyết rất nhanh. Sau khi nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp, cấp dưới lên đưa bao nhiêu tiền thì ông nhận bấy nhiêu.

Còn bà Nga nhiều lần khẳng định không đưa ra "cơ chế". Bà cũng không chỉ đạo xây dựng tiêu chí nào để thu bao nhiêu tiền và thống nhất tỷ lệ ăn chia ra sao.

Ngược lại, cấp dưới trực tiếp khai rằng bà Nga là người chỉ đạo về cơ chế thu tiền.