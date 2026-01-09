Tin nóng công nghệ 9/1: Trung Quốc đột phá công nghệ chiết xuất vàng từ rác thải điện tử

Trung Quốc đột phá công nghệ chiết xuất vàng từ rác thải điện tử; Google nâng cấp Gmail với trí tuệ nhân tạo Gemini 3 và tính năng AI Inbox;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc thiết lập kỷ lục khôi phục lưới điện trong 0,1 giây nhờ công nghệ mới

Trung Quốc thiết lập kỷ lục khôi phục lưới điện. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đạt bước tiến chấn động khi rút ngắn thời gian phản hồi sự cố lưới điện xuống chỉ còn 0,1 giây. Thành tựu này là kết quả sau hơn một thập kỷ hợp tác giữa các viện hàn lâm và những tập đoàn điện lực hàng đầu.

Trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời vốn không ổn định ngày càng gia tăng, lưới điện đòi hỏi hệ thống phục hồi cực nhanh để tránh các vụ mất điện kéo dài.

Công nghệ mới cho phép cô lập lỗi và khôi phục dòng điện gần như tức thì, đồng thời nhận diện được các sự cố dòng điện siêu nhỏ ở mức miliampe. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc khi quốc gia này vận hành lưới điện lớn nhất thế giới với mức tiêu thụ vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ kilowatt giờ vào năm 2025.

Giải pháp tiên tiến này hiện đã được xuất khẩu sang 12 quốc gia, hứa hẹn thay đổi tương lai hạ tầng điện thông minh toàn cầu.

2. Trung Quốc đột phá công nghệ chiết xuất vàng từ rác thải điện tử với chi phí cực thấp

Các nhà khoa học đang thu hồi vàng từ rác thải điện tử. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra phương pháp mới giúp tách vàng từ rác thải điện tử chỉ trong 20 phút ở nhiệt độ phòng. Quy trình này sử dụng dung dịch muối đơn giản thay thế cho các hóa chất độc hại như xyanua, giúp giảm 93% chi phí hóa chất và tiết kiệm hơn 62% năng lượng tiêu thụ.

Theo báo cáo từ Viện nghiên cứu năng lượng Quảng Châu, kỹ thuật tự xúc tác này đạt hiệu suất thu hồi vàng tới 98,2% từ bảng mạch và bộ vi xử lý cũ. Với chi phí chiết xuất chỉ bằng một phần ba giá thị trường, đây được xem là giải pháp kinh tế nhất hiện nay để tái chế kim loại quý. Trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, công nghệ này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn mà còn giảm thiểu đáng kể lượng bùn thải độc hại ra môi trường. Đây là bước tiến quan trọng giúp giải quyết bài toán rác thải công nghệ đang gia tăng chóng mặt trên toàn cầu.

3. Google nâng cấp Gmail với trí tuệ nhân tạo Gemini 3 và tính năng AI Inbox

Google nâng cấp Gmail với trí tuệ nhân tạo Gemini 3. Ảnh: BGR.

Google vừa công bố kế hoạch cải tổ Gmail bằng việc tích hợp hàng loạt tính năng thông minh dựa trên mô hình Gemini 3. Đáng chú ý nhất là AI Inbox, một giao diện hoàn toàn mới giúp tóm tắt nội dung hộp thư và sắp xếp các nhiệm vụ ưu tiên theo mức độ khẩn cấp.

Ngoài ra người dùng tại Mỹ sẽ sớm được trải nghiệm các công cụ như Suggested Replies để trả lời thư theo phong cách cá nhân, AI Overviews giúp tra cứu thông tin nhanh và Help Me Write để soạn thảo văn bản.

Để đảm bảo quyền riêng tư, Google khẳng định các yêu cầu sẽ được xử lý trong kiến trúc bảo mật cô lập và nội dung email sẽ không được dùng để huấn luyện AI hay phục vụ quảng cáo.

Các tính năng này ban đầu dành cho người dùng cá nhân miễn phí trước khi mở rộng cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng nhằm biến Gmail thành một trợ lý cá nhân thực thụ, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho hơn 3 tỷ người dùng trên toàn cầu.

4. Panasonic chuyển trọng tâm sang hạ tầng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo

Một máy chủ AI được đặt ở lối vào gian hàng của Panasonic tại triển lãm thương mại CES. Ảnh: Nikkei Asia.

Tại triển lãm CES 2026, tập đoàn Panasonic đã chính thức công bố chiến lược chuyển dịch trọng tâm kinh doanh sang mảng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Sau ba thập kỷ tăng trưởng chậm chạp, gã khổng lồ Nhật Bản quyết định đặt cược vào nhu cầu bùng nổ của trí tuệ nhân tạo bằng cách chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất pin xe điện sang cung cấp năng lượng cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Với lợi thế tích hợp theo chiều dọc từ linh kiện đến vận hành, Panasonic hiện chiếm giữ khoảng 80% thị phần hệ thống lưu trữ năng lượng trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Các giải pháp của hãng không chỉ đảm bảo duy trì hoạt động liên tục khi mất điện mà còn giúp làm mát máy chủ hiệu quả.

Việc chuyển hướng này đã nhận được tín hiệu tích cực từ thị trường khi giá cổ phiếu công ty liên tục đạt đỉnh mới.

Đây được xem là bước đi mang tính sống còn nhằm hồi sinh tập đoàn thông qua việc làm chủ các mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái AI đang phát triển mạnh mẽ.

5. Volkswagen bắt tay Qualcomm phát triển nền tảng phần mềm cho xe thế hệ mới

Qualcomm sẽ cung cấp công nghệ thông tin giải trí cho nền tảng mới của Volkswagen. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Volkswagen vừa công bố kế hoạch hợp tác dài hạn với Qualcomm nhằm cung cấp công nghệ giải trí cho nền tảng phần mềm xe hơi mới của hãng.

Theo thỏa thuận, Qualcomm sẽ cung cấp các dòng chip hệ thống hiệu suất cao phục vụ tính năng giải trí trên xe bắt đầu từ năm 2027. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ để đưa Qualcomm trở thành nhà cung cấp công nghệ chính cho nền tảng mà Volkswagen đang đồng phát triển cùng đối tác Rivian.

Hiện tại Volkswagen và Rivian đang tiến hành các đợt thử nghiệm mùa đông để đảm bảo các cột mốc kỹ thuật quan trọng trong năm nay.

Dự án liên doanh này đóng vai trò then chốt giúp hãng xe Đức thu hẹp khoảng cách với các đối thủ như Tesla hay BYD. Mẫu xe điện ID.Every1 dự kiến sẽ là sản phẩm đầu tiên ứng dụng nền tảng phần mềm hiện đại này. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược định nghĩa xe bằng phần mềm dựa trên sức mạnh của những bộ vi xử lý trung tâm.

Theo Interesting Engineering, BGR, Reuters