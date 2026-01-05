Cháy lớn tại cửa hàng nội thất, nhiều người tháo chạy

Khoảng 14h ngày 5/1, vụ cháy xảy ra tại cửa hàng nội thất xây dựng trên đường 29 Tháng 3 (phường Hoà Xuân, Đà Nẵng) khiến người dân địa phương hốt hoảng.

Video: Cháy cửa hàng vật liệu nội thất xây dựng trên đường 29/3, Hoà Xuân, Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 6 xe chữa cháy và 2 xe bồn chữa cháy, cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng. Cột khói đen từ đám cháy bốc cao, cách xa hàng km cũng thấy rõ. Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy do sợ cháy lan.

Lực lượng cảnh sát PCCC nỗ lực dập đám cháy.

Sau nhiều giờ triển khai phương án chữa cháy, đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể.