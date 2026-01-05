close Đăng nhập

Cháy lớn tại cửa hàng nội thất, nhiều người tháo chạy

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Khoảng 14h ngày 5/1, vụ cháy xảy ra tại cửa hàng nội thất xây dựng trên đường 29 Tháng 3 (phường Hoà Xuân, Đà Nẵng) khiến người dân địa phương hốt hoảng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
HIện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu nội thất xây dựng trên đường 29/3, Hoà Xuân, Đà Nẵng.
HIện trường vụ cháy cửa hàng vật liệu nội thất xây dựng trên đường 29/3, Hoà Xuân, Đà Nẵng.
Video: Cháy cửa hàng vật liệu nội thất xây dựng trên đường 29/3, Hoà Xuân, Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 6 xe chữa cháy và 2 xe bồn chữa cháy, cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng. Cột khói đen từ đám cháy bốc cao, cách xa hàng km cũng thấy rõ. Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy do sợ cháy lan.

chay-3.png
Lực lượng cảnh sát PCCC nỗ lực dập đám cháy.

Sau nhiều giờ triển khai phương án chữa cháy, đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể.

vt-chay-2.png
Cột khói từ vụ cháy cao hàng chục mét.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #Hoả hoạn

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng chúc mừng nhưnhx hành khách đầu tiên đến xông đất Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2026.

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2026

Sáng 1/1, đồng loạt tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, ngành du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón chuyến bay và hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm 2026.