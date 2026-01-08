Thu hồi, tiêu hủy dung dịch vệ sinh Fresh & Care Odor Fresh+ và kem thoa da Tiacortisol

Hai mỹ phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ và Tiacortisol bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy vì sai lệch công thức công bố, ghi nhãn gây hiểu nhầm là thuốc, tiềm ẩn nguy cơ cho người tiêu dùng.

Trao đổi với VietTimes chiều nay, 8/1, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, cho biết Cục đã ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hai sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đồng thời áp dụng hàng loạt biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp liên quan.

Fresh & Care Odor Fresh+ vi phạm công thức đã công bố

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, lô sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ chai 150 ml, số lô 24101101, hạn dùng 11/10/2026, do Công ty CP Diana Unicharm chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH Ifree Beauty sản xuất, bị phát hiện chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Mẫu sản phẩm do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên để kiểm tra chất lượng, đã xác định sản phẩm có thành phần không đúng hồ sơ công bố.

Sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ của Diana bị thu hồi toàn quốc

Vì thế, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm, đồng thời, yêu cầu các Sở Y tế thông báo tới toàn bộ cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm vi phạm, tổ chức thu hồi, tiêu hủy và xử lý nghiêm các đơn vị không chấp hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty CP Diana Unicharm và Công ty TNHH Ifree Beauty gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô vi phạm, báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục trước ngày 31/1/2026, đồng thời rà soát các lô sản xuất khác để thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Sở Y tế TP. Hà Nội và Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được giao giám sát trực tiếp hai doanh nghiệp trong quá trình thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ vi phạm, đồng thời, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2061/24/CBMP-LA; kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, xử lý và xử phạt vi phạm theo quy định; báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/2/2026.

Tiacortisol ghi nhãn gây hiểu nhầm là thuốc

Ông Hùng cho biết thêm về sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol của Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh, kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sở Y tế Quảng Ngãi cho thấy sản phẩm chứa Propylparaben không được kê khai trong hồ sơ công bố.

Kem thoa da Tiacortisol của Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh bị thu hồi

Đặc biệt, tên sản phẩm ghi trên nhãn là “TiA Cortisol”, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về công dụng điều trị như thuốc, trong khi thực chất là mỹ phẩm. Doanh nghiệp thừa nhận chỉ công bố Methylparaben, không công bố Propylparaben dù có sử dụng trong sản xuất.

Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm Tiacortisol trên phạm vi cả nước. Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh phải tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 31/01/2026.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy, kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, sản xuất hoặc kinh doanh mỹ phẩm giả.