Lực lượng công an tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại tổng duyệt bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Xã hội số
Chó nhà cắn thấu ngực bé trai 3 tuổi và cảnh báo từ sự chủ quan
Một bé trai 3 tuổi bị chính chó nuôi trong nhà tấn công, cắn thấu ngực gây tràn máu, tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng, phải thở máy và điều trị tích cực. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa chết người từ vật nuôi nếu thiếu giám sát.
VKS đề nghị mức án với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm
Viện kiểm sát đã công bố luận tội và đề nghị mức án với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.
Ấn định thời điểm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026
Mang chủ đề “Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 sẽ diễn ra từ 30/5 đến 11/7 với 10 đội thi.
"3 năm tới, Đà Nẵng phải là TP thông minh như Thâm Quyến hiện nay"
Mục tiêu này được ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở KH&CN TP Đà Nẵng
Bất ngờ về sự thay đổi hình thể của hơn 5.000 người tham gia cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn
Tổng số cân nặng thay đổi của các ứng viên năm nay là 21.326 kg, vòng eo được thu nhỏ 23.215 cm và khoảng 99,1% ứng viên có sự cải thiện rõ rệt về các chỉ số cơ thể.
Thường trực Ban bí thư yêu cầu tập trung cao độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV
Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội XIV, ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối với nhiệm vụ được phân công.
Tổng bí thư: Khoa học, công nghệ là động lực căn cốt cho tăng trưởng 2 con số
Tổng bí thư Tô Lâm lưu ý xác lập rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới và là yếu tố căn cốt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn 2 con số.
Du thuyền bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn
16h10 ngày 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.
Bộ Y tế yêu cầu Nestlé báo cáo khẩn về việc sữa trẻ sơ sinh nghi có độc tố
Sữa bột trẻ em Beba và Alfamino bị thu hồi tại Đức do nguy cơ chứa độc tố Cereulid. Trao đổi với VietTimes, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, báo cáo khẩn và phối hợp ngăn sản phẩm nguy cơ lưu hành trong nước.
Bắc Bộ rét đậm, nhiều nơi có băng giá, sương muối
Do chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại. Nhiều khu vực núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Thủ tướng: Trước 15/1 phải xây xong nhà ở sau bão lũ, hỗ trợ thêm 5–10 triệu đồng/hộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành dự án nhà ở sau bão lũ trước 15/1, huy động lực lượng toàn hệ thống để giúp đỡ người dân.
Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung
Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, Hà Nội. Nhiều người bị bỏng nặng, ngộ độc khí, phải thở máy, hồi sức tích cực trong cuộc chạy đua sinh tử.
Vụ sữa giả Hiup: Chủ tịch Z Holding bị đề nghị mức án cao nhất
Trong bản luận tội trong vụ án sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, VKS đề nghị mức án nghiêm khắc đối với Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding.
Đà Nẵng dự chi gần 1.950 tỷ đồng cho mục tiêu phát triển KHCN
Đó là mức dự chi cho đề án “Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035” nhằm đưa Đà Nẵng vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo.
Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đảm bảo mọi công đoạn đều hoàn hảo.
Doanh nghiệp khai mang tiền vào phòng cựu cục trưởng, hồ sơ ‘bị om’ được duyệt ngay
Các doanh nghiệp, cá nhân khai giai đoạn bà Trần Việt Nga ký duyệt, nhiều hồ sơ bị “om” rất lâu, thậm chí bị trả lại 4–5 lần dù đã bổ sung đầy đủ. Nếu chi tiền "bôi trơn" hồ sơ sẽ được duyệt ngay.
Sổ sức khỏe điện tử VNeID chính thức thay sổ giấy, người dân hưởng nhiều tiện ích
Bộ Y tế chính thức công bố dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý như sổ giấy, giúp người dân bớt thủ tục, tránh xét nghiệm trùng lặp và chủ động quản lý hồ sơ sức khỏe của mình.
Phạt hơn 151 triệu đồng 3 cơ sở thời trang bán hàng giả
Quản lý thị trường Đà Nẵng vừa kiểm tra, phát hiện loạt cơ sở bán hàng thời trang giả thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 190 triệu đồng.
Cứu nạn thành công tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển
Chiều 6/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã kịp thời cứu nạn, lai dắt an toàn một tàu cá tỉnh Quảng Trị bị nước tràn vào khoang khi đang trên đường vào vịnh Đà Nẵng.
Ai có quyền xử phạt vi phạm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?
Nghị định 371 của Chính phủ đã tháo gỡ khoảng trống pháp lý kéo dài trong xử lý vi phạm liên quan thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đồng thời quy định rõ thẩm quyền xử phạt của từng cơ quan, lực lượng chức năng.