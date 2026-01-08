Lực lượng công an tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại tổng duyệt bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Một bé trai 3 tuổi bị chính chó nuôi trong nhà tấn công, cắn thấu ngực gây tràn máu, tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng, phải thở máy và điều trị tích cực. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa chết người từ vật nuôi nếu thiếu giám sát.