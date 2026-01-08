close Đăng nhập

Lực lượng công an tinh nhuệ cùng dàn khí tài hiện đại tổng duyệt bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cùng dàn khí tài tổng duyệt sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

anh-1-4315.jpg
Sáng 8/1, tại trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi Tổng duyệt Lễ xuất quân có sự tham dự của đại diện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an một số địa phương. Trong ảnh, dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.
anh-1-3027.jpg
Nhiều lực lượng, cán bộ, chiến sĩ của thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tổ chức luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ phục vụ Tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
anh-1-7342.jpg
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh, đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt. Với chức năng huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ. Những năm qua, kỵ binh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh tại các sự kiện quan trọng.
anh-1-1677.jpg
Khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Năm 2026 là giai đoạn quan trọng của lực lượng sau khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
anh-1-5019.jpg
Khối cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị bảo vệ mục tiêu. Đây là lực lượng tinh nhuệ, được huấn luyện đặc biệt chuyên trách bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
anh-1-1993.jpg
anh-1-1941.jpg
Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
anh-1-7110.jpg
Chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn.
anh-1-3175.jpg
Lực lượng này trực chiến 24/7, triển khai các phương án tác chiến, canh trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.
anh-1-9309.jpg
Dàn xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm.
anh-1-8425.jpg
Dàn xe chuyên dụng về tác chiến điện tử.
anh-1-7388.jpg
Tình huống giả định được đưa ra như xuất hiện vụ tụ tập đông người gây rối, bạo loạn, khủng bố. Các lực lượng phải hiệp đồng chiến thuật, phối hợp cơ động, khống chế, bảo vệ mục tiêu, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn.
anh-1-8892.jpg
Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến tại buổi diễn tập.

