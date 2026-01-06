Cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Ba Đình lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng thế nào?

Từ năm 2014 - 2022, Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình lừa của 100 bị hại tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.

Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đây là vụ án từng nhiều lần phải hoãn xử. Trước đó, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung với các lý do: cần làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức, xác minh số tiền bị cáo chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi, cũng như bổ sung chứng cứ còn thiếu trong hồ sơ vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Nhung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình. Bị cáo được giao phụ trách huy động vốn khách hàng cá nhân.

Từ 2014, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Nhung thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, có chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao, quà tặng giá trị. Mục đích để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiết kiệm.

Các chương trình Nhung đưa ra như: Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất 7,5%/năm cùng quà tặng chăm sóc hàng tháng; Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn; Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn... lãi suất từ 12 - 32%/năm.

Thực tế, đây là thông tin không có thật. Nhung bị cáo buộc đã làm giả các chứng từ xác nhận việc nhận tiền, đóng dấu xác nhận của Eximbank Ba Đình để chuyển cho khách.

Để nhận tiền của khách hàng, Nhung mở nhiều tài khoản tại VietinBank, VIB, Eximbank, BIDV. Tuy nhiên, khi khách chuyển tiền vào, bị cáo sử dụng máy in, làm giả chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho khách hàng.

Cáo trạng xác định, nạn nhân của Nhung đa số là người quen, bạn bè, khách hàng lâu năm. Trong số này, có chị Nguyễn Thị Hồng (ở Hà Nội) quen biết Nhung từ năm 2020 do chị làm kế toán một công ty chứng khoán nên nhiều lần tới giao dịch tại Eximbank Ba Đình.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình. Ảnh: N.L.

Tại phiên tòa hôm nay, chị Hồng trình bày khoảng tháng 1/2021, Nhung gọi cho chị giới thiệu chương trình "Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt" dành cho khách hàng ưu tiên với các chính sách ưu đãi. Khách hàng gửi trên một tháng có thể tất toán gốc và lãi linh hoạt, với lãi suất tiền gửi là 7,6%/năm, kỳ hạn gửi 12 tháng, trả lãi và gốc cuối kỳ.

Nghe Nhung hứa hẹn, chị Hồng đồng ý gửi 5 tỷ đồng. Nhận lời giúp Nhung tăng chỉ tiêu, chị còn giới thiệu thêm 7 người khác gồm người thân, đồng nghiệp, bạn của em gái... mỗi người vài trăm triệu đến hơn 3 tỷ đồng, tổng 15 tỷ đồng.

Nhận tiền, Nhung đưa cho chị Hồng các chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút vốn linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên. Tại đó, Nhung ký thay giám đốc, đóng dấu Eximbank Ba Đình.

Thấy Nhung không trả tiền gốc và tiền lãi như cam kết, nghi ngờ lừa đảo, tháng 5/2022, chị Hồng mang các chứng chỉ này đến gặp Giám đốc Eximbank Ba Đình và được trả lời: Các tài liệu này "đều là giả mạo, không có trên hệ thống của ngân hàng".

Theo lời chị Hồng, chị đưa cho Nhung tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Chị là trung gian nhận tiền của những người thân rồi chuyển cho Nhung nhờ gửi tiết kiệm, không biết việc Nhung có âm mưu gian dối để chiếm đoạt tiền. Nhung không trao đổi, bàn bạc, ăn chia với chị. Do nhiều người gây áp lực đòi tiền mua nhà, chị rơi vào tình trạng khó khăn tài chính, phải bán tài sản để trả bớt cho mọi người.

Ngoài các chương trình đưa ra, bị cáo Nhung còn chiếm đoạt số tiền lớn của khách bằng phương thức đưa thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng.

Phục vụ mục đích này, Nhung lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh (ở quận Thanh Xuân cũ) làm Tổng Giám đốc công ty.

Khi khách tìm đến, Nhung giới thiệu đây là “công ty sân sau" của nội bộ lãnh đạo Eximbank, là đơn vị kết hợp cùng Eximbank Chi nhánh Ba Đình đứng ra tổ chức các "cuộc đấu giá thanh lý tài sản nợ xấu" tại ngân hàng. Nếu khách hàng có tiền gửi ký quỹ để tham gia đấu giá vào tài khoản của Công ty mở tại Vietinbank, PVCombank, sẽ được chia lợi nhuận cao, thời gian ký quỹ ngắn từ 5 - 20 ngày… Hết thời gian ký quỹ, khách nhận lại toàn bộ tiền gốc cùng lợi nhuận 10 - 14%/số tiền nộp ký quỹ.

Nhung tìm kiếm các hình ảnh về thửa đất, sổ đỏ trên mạng rồi giới thiệu với khách đó là nợ xấu, ngân hàng cần thanh lý. Để tránh bị phát hiện, Nhung dặn khách hàng phải giữ bí mật thông tin vì chương trình ưu đãi "chỉ dành riêng cho một số khách hàng, số lượng hạn chế".

Do tin tưởng, nhiều người gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ đầu tư mua bán tài sản đấu giá nợ xấu thanh lý tại Eximbank cho Nhung. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết, mà sử dụng phần lớn số tiền để trả gốc, lãi, tiền quà tặng chăm sóc khách hàng hoặc tiền lợi nhuận cho những người nộp tiền.

Theo cơ quan truy tố, Nhung sử dụng tiền của người nộp sau trả tiền cho người nộp trước, số còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Với các thủ đoạn trên, từ năm 2014 - 2022, Vũ Thị Thu Nhung lừa của 100 bị hại tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.