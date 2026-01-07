Bất ngờ về sự thay đổi hình thể của hơn 5.000 người tham gia cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn

Tổng số cân nặng thay đổi của các ứng viên năm nay là 21.326 kg, vòng eo được thu nhỏ 23.215 cm và khoảng 99,1% ứng viên có sự cải thiện rõ rệt về các chỉ số cơ thể.

Tối 7/1, Báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4, lan toả mạnh mẽ thông điệp rèn luyện, dinh dưỡng khoa học và phòng bệnh từ sớm.

Trải qua 3 mùa giải, cuộc thiTôi khoẻ đẹp hơn tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ về quy mô với hơn 5.332 người đăng ký tham gia. Cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài trong 3 tháng, từ rèn luyện và thực hành dinh dưỡng, tương tác cùng chuyên gia đến vòng chung kết xếp hạng 12 ứng viên xuất sắc nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trap giải Đặc biệt cho ứng viên Ngô Xuân Bách kèm 50 triệu đồng

Theo Ban Tổ chức, tổng số cân nặng thay đổi của toàn bộ ứng viên năm nay đạt 21.326 kg, vòng eo được thu nhỏ 23.215cm và khoảng 99,1% ứng viên có sự cải thiện rõ rệt về các chỉ số cơ thể.

Độ tuổi tham gia phổ biến từ 30 đến 45, đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khoẻ chủ động đã lan rộng trong cộng đồng.

Không chỉ dừng ở các ứng viên trực tiếp, trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc thi, phong trào rèn luyện và dinh dưỡng khoa học còn lan toả tới hàng nghìn người khác thông qua sự kết nối, chia sẻ và các hoạt động định kỳ ở mỗi vòng thi.

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh tinh thần của mùa giải thứ 4 bám sát triết lý phòng bệnh mà Việt Nam đang theo đuổi.

Theo ông, giữa rất nhiều cuộc thi giảm cân, hình thể hay sắc đẹp hiện nay, Tôi khoẻ đẹp hơn không đơn thuần là so sánh chỉ số và trao giải.

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng trao cho ứng viên Nguyễn Thị Vân

Cuộc thi đề cao nỗ lực bền bỉ, tác động xã hội và những câu chuyện truyền cảm hứng của từng cá nhân. Những thay đổi về cân nặng hay số đo không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà chính là biểu hiện cụ thể của phòng bệnh.

Ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều, quá trình rèn luyện và thực hành dinh dưỡng nghiêm túc của ứng viên và cộng đồng hưởng ứng đã là một hình thức dự phòng hiệu quả.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng cho ứng viên Ngô Xuân Bách, Hà Nội; giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho ứng viên Nguyễn Thị Vân, Quảng Ngãi. Ngoài ra, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Tư cũng được trao cho các ứng viên xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Sau 4 mùa giải, Tôi khoẻ đẹp hơn đang dần khẳng định vai trò của một mô hình truyền thông sức khoẻ hiệu quả, góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của hệ thống y tế Việt Nam trong giai đoạn mới.