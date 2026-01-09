Robot hình người phát triển thần tốc tại CES 2026 nhưng chưa thể thay thế con người

Thực tế cho thấy đa số các robot được trưng bày tại trung tâm hội nghị Las Vegas hiện nay vẫn chỉ được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ cực kỳ chuyên biệt.

Tại triển lãm công nghệ CES 2026 diễn ra ở Las Vegas, khách tham quan có thể bắt gặp các robot hình người xuất hiện ở khắp mọi nơi với những khả năng đáng kinh ngạc. Chúng có thể nhảy múa, gấp những chiếc chong chóng giấy tinh xảo, phục vụ đồ uống, lau gương nhà tắm hay thậm chí là chơi bài Blackjack một cách điêu luyện.

Nhiều người tự hỏi liệu có việc gì mà những cỗ máy này không thể làm được. Tuy nhiên thực tế cho thấy đa số các robot được trưng bày tại trung tâm hội nghị Las Vegas hiện nay vẫn chỉ được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ cực kỳ chuyên biệt. Chúng vẫn còn khoảng cách rất xa so với hình ảnh trí tuệ nhân tạo toàn năng trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Isaac Asimov nhưng các thương hiệu đang thúc đẩy công nghệ tiến hóa với tốc độ chóng mặt.

Điển hình trong làn sóng này là Agibot khi hãng vừa trình làng dòng robot hình người mới tập trung vào thị trường doanh nghiệp với kế hoạch mở rộng sang người tiêu dùng trong tương lai. Dòng A2 Series của công ty cung cấp những robot có kích thước như người thật, được thiết kế hoàn hảo cho các không gian trưng bày và thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó hãng còn có dòng X2 Series nhỏ gọn chuyên phục vụ giải trí, nghiên cứu và giáo dục. Đặc biệt nhất là dòng G2 Series tập trung vào môi trường nhà máy, nơi robot được trang bị bánh xe thay vì chân để tiết kiệm năng lượng pin và tối ưu hóa việc di chuyển trong không gian sản xuất công nghiệp.

Trong khi đó thương hiệu Neura từ Đức tiếp tục gây ấn tượng với sự tiến hóa của robot 4NE1 hiện đã bước sang thế hệ 3.5. Những cải tiến đáng kể trên mẫu robot mới bao gồm các khớp nối có mô-men xoắn cao cho phép nâng vật nặng lên tới 100 kg. Điểm nhấn công nghệ nằm ở lớp da nhân tạo có khả năng phát hiện khoảng cách với các vật thể và con người xung quanh để tránh va chạm.

Bước tiến lớn nhất của hãng chính là nền tảng Neuraverse giúp kết nối robot, con người và dữ liệu. Hệ điều hành này cho phép truyền kỹ năng theo thời gian thực giữa các đội quân robot, nghĩa là nếu một robot học được cách đóng cửa thì tất cả những con khác sẽ lập tức có kỹ năng đó thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo đa phương thức kết hợp cùng Nvidia.

Sự chuyển dịch từ tập trung vào phần cứng sang tối ưu hóa phần mềm đang mở ra một kiến trúc mở giúp các nhà phát triển và đối tác dễ dàng nâng cấp kỹ năng cho robot. Giờ đây những rào cản về cách thức thực hiện nhiệm vụ đang dần được tháo gỡ nhờ sự chia sẻ dữ liệu thông minh.

CES 2026 không chỉ là một buổi trình diễn các kỹ năng lẻ tẻ mà là minh chứng cho một hệ sinh thái robot đang dần hoàn thiện. Dù robot vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người trong mọi mặt của cuộc sống nhưng sự xuất hiện của chúng trong các nhà máy, trường học và hộ gia đình đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Tương lai nơi robot hình người trở thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại đang được định hình rõ nét qua từng dòng mã và những bước đi linh hoạt trên sàn diễn công nghệ.

Theo BGR