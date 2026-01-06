Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm và cấp dưới khai trái chiều về "cơ chế 2 triệu/hồ sơ”

Tại tòa, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga phủ nhận việc đặt ra "cơ chế 2 triệu đồng/hồ sơ”, trong khi cấp dưới khai từng được bà gọi lên “nói nhỏ” và yêu cầu truyền đạt nội dung này cho các chuyên viên khi duyệt hồ sơ quảng cáo.

Cựu cục trưởng phủ nhận việc cố tình “ngâm” hồ sơ

Sáng 6/1, tại TAND TP Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo Trần Việt Nga, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Tại tòa, bị cáo Nga khai từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2024 giữ chức Phó Cục trưởng, sau đó được bổ nhiệm làm Cục trưởng cho đến khi bị khởi tố. Trong thời gian làm Phó Cục trưởng, bà được phân công phụ trách Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục, sau đó phụ trách đoàn thanh tra. Từ tháng 8/2018, bị cáo được giao ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Khi được hỏi về việc chỉ đạo nhân viên nhận tiền doanh nghiệp, bị cáo Nga cho biết từng gọi bà Trần Thị Thu Liễu (Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông) lên để hỏi tình hình, thậm chí đặt câu hỏi có nên làm đầu mối quản lý chung tiền “cảm ơn” của doanh nghiệp hay không, mỗi hồ sơ lãnh đạo được 2 triệu đồng không? Tuy nhiên, bị cáo Liễu trả lời “không làm được” vì hồ sơ quảng cáo dễ, đơn giản. Khi bị cáo Liễu trả lời như vậy bị cáo không thúc ép hay yêu cầu bắt buộc Liễu phải thực hiện.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Theo lời khai của bà Nga, trong số 10 chuyên viên của phòng, có 4 người đưa tiền cho bị cáo trong quá trình xét duyệt hồ sơ quảng cáo.

"Ai là người quy định mỗi bộ hồ sơ là từ 4 - 8 triệu đồng? HĐXX đặt câu hỏi. Bị cáo Nga khai khi nhận kết luận điều tra bị cáo mới biết việc quy định 4 đến 8 triệu đồng/bộ hồ sơ, đây là do các chuyên viên tự đặt ra.

Bị cáo Nga khẳng định không quy định, không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu tiền; các chuyên viên tự đưa trong phong bì, có khi ghi kèm mã hồ sơ, nhưng không nói rõ số tiền tương ứng với bao nhiêu hồ sơ.

Bị cáo Nga khai đã nhận tiền từ 4 chuyên viên với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, được xác định là tiền các doanh nghiệp “cảm ơn” riêng cho bị cáo. Số tiền này không được chuyển cho ai khác và chủ yếu dùng vào chi tiêu cá nhân, gia đình.

"Bị cáo có biết chuyên viên của phòng giám sát và truyền thông nhận bao nhiêu của doanh nghiệp, cá nhân không? Chủ tọa hỏi tiếp. Bị cáo Nga nói không biết.

"Nếu thời điểm bị cáo quản lý được giao ký giấy xác nhận bị cáo không đồng ý trong việc nhận tiền này các chuyên viên có nhận không? Chủ tọa truy vấn. Bị cáo Nga thừa nhận đây là lỗi của mình và cho biết bản thân không có biện pháp ngăn chặn những hành vi như vậy "nếu bị cáo không đồng ý chắc các chuyên viên cũng không dám nhận".

Bị cáo Nga khai, theo thống kê, từ tháng 2/2018 đến năm 2024, Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông xử lý khoảng 18.000 hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo, trong đó bị cáo Nga trực tiếp ký khoảng 16.000–17.000 hồ sơ.

Trước HĐXX, bị cáo Nga thừa nhận hành vi bị truy tố về tội nhận hối lộ là “đúng tội”, song cho rằng do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Bị cáo cho rằng mình không cấu kết với doanh nghiệp, không ký hồ sơ sai hoặc bỏ qua vi phạm, chỉ ký khi hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Chủ tọa ngắt lời bị cáo và cho biết lời khai của các chuyên viên khác có nội dung khác với bị cáo.

Trước vấn đề chậm ký hồ sơ, bà Nga phủ nhận việc cố tình “ngâm” hồ sơ, cho biết chỉ có một số ít trường hợp chậm vài ngày vào giai đoạn đầu do mẹ bị ốm nặng, phải điều trị hồi sức và chạy thận.

Bị cáo Nga cho biết đã cùng gia đình khắc phục 1,5 tỷ đồng trước khi bị khởi tố và cam kết tiếp tục khắc phục trong quá trình xét xử sơ thẩm.

Cấp dưới khẳng định có “cơ chế 2 triệu"

Trái ngược với lời khai trên, bị cáo Trần Thị Thu Liễu khẳng định từng được Cục trưởng gọi lên phòng "nói nhỏ" về cơ chế thu 2 triệu mỗi chữ ký duyệt hồ sơ.

Bị cáo Liễu khai, từ tháng 7/2018, Cục trưởng giao bà Trần Việt Nga (khi đó là Cục phó) phụ trách và ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp.

Sau khi có quyết định phân công, một buổi sáng, bị cáo Nga có gọi bà sang phòng làm việc và "nói nhỏ" rằng cần thông báo cho các chuyên viên biết “mỗi hồ sơ quảng cáo, lãnh đạo Cục được 2 triệu đồng”, đồng thời cho biết “các phòng, trung tâm đều có cơ chế như vậy”.

Khi nghe nội dung này, bị cáo Liễu khai cảm thấy lo sợ khi được Cục phó chỉ đạo làm theo "cơ chế".

"Bị cáo có nói lại hồ sơ quảng cáo không làm như thế được, vì giấy xác nhận hồ sơ quảng cáo không phải giấy bắt buộc. Bị cáo không muốn thành lập cơ chế đối với việc ký xác nhận hồ sơ quảng cáo", bị cáo Liễu bật khóc khai trước tòa.

Sau khi trở về phòng làm việc, bị cáo Liễu đã gọi các chuyên viên vào phòng, đóng cửa trao đổi và thông báo lại ý kiến của lãnh đạo cấp trên. Tuy nhiên, bị cáo nhấn mạnh đây chỉ là việc truyền đạt thông tin, đồng thời đề nghị rõ: Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông không thực hiện cơ chế thu tiền.

Trình bày trước tòa, bị cáo Liễu khai ban đầu chuyên viên đưa tiền nói "quà cảm ơn của doanh nghiệp" bị cáo từ chối. Tuy nhiên, các chuyên viên nói rằng đây là tiền doanh nghiệp cảm ơn sau khi được cấp giấy xác nhận nên Liễu đã nhận.

"Tỷ lệ nhận tiền khi duyệt hồ sơ đề nghị quảng cáo có mức 4 triệu, mức 6 triệu, mức 8 triệu là ai đề ra", chủ tọa hỏi. Bị cáo Liễu khai không biết, cho đến thời điểm nhận kết luận điều tra bị cáo mới biết.

Tiếp tục khai, Liễu thừa nhận được các chuyên viên đưa tiền bằng cả hình thức chuyển khoản và tiền mặt. Tổng số tiền Liễu bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng

Về sử dụng tiền, bị cáo Liễu cho biết do nhận trong thời gian dài, nhiều lần, số tiền khác nhau nên chủ yếu dùng chi tiêu cá nhân, chữa bệnh cho bản thân và chăm sóc mẹ già bị bệnh nặng. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã nộp khắc phục 350 triệu đồng và tiếp tục làm đơn xin khắc phục thêm.

Trước HĐXX, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, đồng ý với việc bị truy tố về tội nhận hối lộ, khẳng định lời khai tại tòa là đúng với những gì bản thân đã thực hiện.

Theo cáo trạng, thời gian đầu bị cáo Nga vẫn ký giấy xác nhận đúng hạn. Tuy nhiê,n, sau đó bà Nga thường để hồ sơ quá hạn không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng, không thuyết phục, không đúng với các quy định về quảng cáo. Bà Nga sau đó chỉ đạo bà Liễu quán triệt đến các chuyên viên "cơ chế" thu tiền của các doanh nghiệp và phải nộp lại cho bà ít nhất 2 triệu mỗi hồ sơ. Từ đó, các chuyên viên yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn" mức từ 4-8 triệu đồng mỗi hồ sơ để được hướng dẫn, tạo điều kiện cấp giấy xác nhận quảng cáo. Kết quả điều tra xác định từ chỉ đạo của bà Nga, các chuyên viên đã nhận tổng 12,7 tỷ đồng tiền "bôi trơn" của các doanh nghiệp để được duyệt nhanh nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.