Nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk lĩnh án

Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và hai giám đốc doanh nghiệp trong vụ án đưa và nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tất cả các bị cáo cũng đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhanh chóng khắc phục toàn bộ số tiền hối lộ.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk cùng 8 năm tù về tội Nhận hối lộ. Về phần dân sự, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Ở tội Đưa hối lộ, bị cáo Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) bị tuyên phạt 30 tháng tù và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên,18 tháng tù. Mỗi bị cáo còn bị phạt tiền 40 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: N.H.

Bản án xác định, dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, giao Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Đăk Lăk làm chủ đầu tư. Dự án có 15 gói thầu, trong đó gói thầu số 3 và số 4 có giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Biết thông tin này, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, khi đó đương chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các giám đốc doanh nghiệp này báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án. Ông Nghị ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau khi được chấp thuận, nhóm doanh nghiệp này gặp lãnh đạo Ban QLDA để thỏa thuận việc trúng thầu. Từ đó, ông Hạ và Từ đã thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của doanh nghiệp để can thiệp đến cấp dưới tạo điều kiện cho trúng thầu.

Ông Hạ thỏa thuận nhận 3% giá trị tạm ứng ghi trong hợp đồng; còn ông Từ ban đầu thống nhất nhận 9 tỷ đồng, tương ứng mỗi doanh nghiệp chi 3 tỷ.

HĐXX nhận định đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, các ông Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng và Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỷ đồng.

Liên quan vụ án trên, ông Phạm Ngọc Nghị - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - có hành vi nhận 4,5 tỷ đồng là quà biếu. Tuy nhiên cơ quan tố tụng xác định việc nhận tiền không có thỏa thuận từ trước, ông Nghị cũng đã nộp lại số tiền đã nhận.

Đồng thời hành vi của cựu chủ tịch tỉnh Đắk Lắk không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tháng 4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.