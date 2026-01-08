Bộ Công an: An ninh, an toàn Đại hội XIV là nhiệm vụ cao nhất

Đại diện Bộ Công an cho biết Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì vậy nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn được xác định là yêu cầu cao nhất.

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Toản nói Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì vậy nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn được xác định là yêu cầu cao nhất và là trọng tâm hàng đầu của lực lượng Công an trong những tháng đầu năm 2026.



Mục tiêu xuyên suốt được Bộ Công an quán triệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội và các hoạt động liên quan; triển khai các biện pháp chặt chẽ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân và hoạt động chung của xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Q.A.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ tháng 5/2025, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự do một Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, huy động lực lượng công an trên toàn quốc, tập trung trọng điểm tại Hà Nội, TP.HCM và các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội.

Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự đã được xây dựng, diễn tập, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Lực lượng Công an đồng thời tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá; xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc. Song song, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cũng được triển khai xuyên suốt, kéo dài qua dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các Tiểu ban tổ chức Đại hội và lực lượng chức năng các nước cũng được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm chủ động cao nhất cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến thời điểm hiện nay, môi trường an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV cơ bản được bảo đảm. Lực lượng Công an tiếp tục tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các Ban Chỉ đạo, Tiểu ban Trung ương. Dự kiến sáng 10/1, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ ra quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bộ Công an khẳng định với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.