Ấn định thời điểm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026

Mang chủ đề “Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 sẽ diễn ra từ 30/5 đến 11/7 với 10 đội thi.

Theo đó, DIFF 2026 mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập với Quảng Nam. Tên chủ đề biểu đạt sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên, biểu tượng văn hóa – kiến trúc – du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến kết nối, giữ vững bản sắc dân tộc, giao thoa, vươn mình phát triển trong thời đại mới.

Chủ đề của 6 đêm thi do đó sẽ đi theo mạch của một hành trình phát triển Đà Nẵng mới, với vị thế mới, tiềm lực và tâm thế mới. Tên gọi các đêm thi theo đó lần lượt là Nature (Thiên nhiên), Heritage (Di sản), Culture (Văn hóa), Creative (Sáng tạo), Vision (Tầm nhìn) và United Horizons (Những chân trời kết nối).

Theo dự thảo kế hoạch, DIFF 2026 sẽ có 10 đội tham dự, gồm: Đội Pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam; Đội Z21 Vina Pyrotech - Việt Nam; Đội Trung Quốc - Công ty trình diễn pháo hoa nghệ thuật Jiangxi Yangfeng, Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display Co.,Ltd; Đội Ý - Martarello Group S.R.L; Đội Đức - Josef Steffes - Ollig Feuer Werk GMBH; Đội Bồ Đào Nha - Macedos Pirotecnia Lda; Đội Pháp - Lux Factory POK 2.0; Đội Nhật - Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd; Đội Macau (Trung Quốc) - Apple Pyrotechnics (Macau) Co., Ltd; Đội Australian - Skylighter Fireworks. Như vậy, DIFF 2026 sẽ có tới 4 tân binh, hứa hẹn nhiều bất ngờ trong mùa thi năm nay.

Tương tự mùa thi 2025, DIFF 2026 sẽ diễn ra trong 6 đêm thi. Địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn và sân khấu đã sử dụng tại các kỳ DIFF trước.