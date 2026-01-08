Chó nhà cắn thấu ngực bé trai 3 tuổi và cảnh báo từ sự chủ quan

Một bé trai 3 tuổi bị chính chó nuôi trong nhà tấn công, cắn thấu ngực gây tràn máu, tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng, phải thở máy và điều trị tích cực. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa chết người từ vật nuôi nếu thiếu giám sát.

Vết cắn chí mạng và cuộc chạy đua giành sự sống

Trao đổi với VietTimes sáng 8/1, TS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch: suy hô hấp nặng, thở máy qua nội khí quản sau khi bị chó nhà liên tiếp cắn vào ngực phải, gây tổn thương sâu và đe dọa tính mạng.

Theo gia đình, tai nạn xảy ra lúc 16h30 ngày 4/1. Trong lúc chơi, cháu bé dùng gậy đánh vào con chó lai nặng khoảng 30kg. Con vật bị kích động lao vào tấn công, gây vết thương thấu ngực. Cháu được đưa đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán tràn khí, tràn máu màng phổi, phải phẫu thuật cấp cứu và đặt dẫn lưu. Do tình trạng nặng, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Được các bác sĩ BV Nhi Trung ương điều trị, cháu bé đã dần ổn định sức khoẻ

ThS.BS Bùi Đức Vũ (Khoa Cấp cứu – Chống độc) cho biết bé nhập viện lúc 11h30 ngày 5/1 trong tình trạng suy hô hấp nặng, vết thương thấu ngực phải, tràn khí màng phổi, dập nhu mô phổi và gãy nhiều cung xương sườn.

Bệnh viện lập tức hội chẩn liên chuyên khoa gồm Ngoại lồng ngực, Chỉnh hình, Điều trị tích cực và Tư vấn tiêm chủng. Bệnh nhi được chuyển vào Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để hồi sức, theo dõi nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và suy hô hấp.

Điều đáng lo ngại là cả bé và con chó đều chưa được tiêm vắc xin phòng dại. Nguy cơ mắc bệnh dại (căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần như 100% nếu không dự phòng) được đặt lên hàng đầu. Các bác sĩ đã tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại đúng phác đồ, đồng thời kiểm soát chặt các biến chứng.

Nhờ xử trí kịp thời, sau hai ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: đã cai máy thở, tỉnh táo, vận động bình thường. Dự kiến bé có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Cháu bé đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu tại BV Nhi Trung ương

Lời cảnh báo cho sự chủ quan với vật nuôi

Bố bệnh nhi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc con trai bị chính chó nhà tấn công, bởi con chó vốn được cho là hiền, trẻ thường xuyên chơi gần mà không gặp sự cố. Chính sự chủ quan này đã dẫn đến hậu quả suýt cướp đi mạng sống của con mình.

Vụ việc đau lòng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: Chỉ một phút lơ là trong quản lý vật nuôi cũng có thể trả giá bằng sinh mạng của trẻ nhỏ.

Các bác sĩ cảnh báo tai nạn do chó và vật nuôi trong gia đình gây ra đối với trẻ nhỏ không hề hiếm và có thể để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài nguy cơ mắc bệnh dại, trẻ còn đối mặt với các tổn thương nặng như chấn thương ngực, sọ não, mất máu, nhiễm trùng và tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, vật nuôi trong gia đình, đặc biệt là chó, cần được tiêm phòng đầy đủ, không thả rông, chó to phải được xích và rọ mõm khi cần thiết. Trẻ nhỏ tuyệt đối không nên chơi một mình với chó, người lớn phải giám sát liên tục và không để trẻ trêu chọc, kích động vật nuôi.

Khi xảy ra tai nạn bị cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch hoặc xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất để được xử trí, tiêm phòng kịp thời.