Kinh nghiệm từ việc hoàn thành vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết sau 5 năm triển khai, cả nước đã hoàn thành và vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc, tạo dấu ấn quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12, báo chí quan tâm về việc phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là mục tiêu xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong nhiệm kỳ. Dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, trong đó có tình trạng thiếu nguyên vật liệu, đến nay mục tiêu này đã được hoàn thành và vượt kế hoạch.

Phóng viên đề nghị Bộ Xây dựng chia sẻ về bài học kinh nghiệm đã rút ra, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng cho biết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là cao tốc Bắc – Nam phía đông từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Giai đoạn 2021–2025, Quốc hội và Chính phủ đã dành nguồn lực rất lớn cho hạ tầng giao thông cả 5 lĩnh vực. Riêng đường bộ cao tốc, từ mốc 1.163 km năm 2020, đến hết năm 2025 cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn, vượt chỉ tiêu 3.000 km đặt ra. Đặc biệt, toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam đã hoàn thành thông xe theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII.

Một đoạn tuyến của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Vietnamnet.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết trong quá trình triển khai 5 năm qua, đặc biệt là đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. "Điểm nghẽn" về thể chế cũng là rào cản, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Bên cạnh đó là khó khăn về nguồn vật liệu, giá cả vật liệu tăng cao.

Theo ông Đức, để đạt kết quả này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù, phân cấp mạnh cho địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm do Thủ tướng làm Trưởng ban, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn. Phong trào thi đua “500 ngày đêm” cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương đã tạo động lực lớn cho các chủ đầu tư, nhà thầu.

Từ thực tiễn triển khai, Bộ Xây dựng rút ra nhiều bài học: phải ưu tiên nguồn lực cho dự án trọng điểm. Nhất là mục tiêu cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc - Nam, cao tốc trục Đông - Tây, các trục ngang hiện nay đang triển khai.

Tập trung hoàn thiện thể chế để khơi thông điểm nghẽn, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân, thành lập Ban Chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Ông Đức khẳng định, với những kết quả và kinh nghiệm đã có, các dự án giao thông xây dựng sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và XIV của Đảng trong thời gian tới.