Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu 4 giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12, báo chí đặt câu hỏi về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại một số thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và đề nghị cho biết các giải pháp cấp bách cũng như lâu dài để khắc phục.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiếp tục là vấn đề trọng tâm, đặc biệt tại Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, chất lượng không khí cơ bản duy trì ở mức trung bình đến tốt. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12, ô nhiễm gia tăng mạnh theo quy luật, đỉnh điểm ngày 12/12/2025 khi chỉ số AQI trung bình là 264. Ô nhiễm tập trung vào ban đêm, sáng sớm và các khung giờ cao điểm giao thông như 9–11h và 15–17h.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến. Ảnh: Q.A.

Theo ông Tiến, nguyên nhân khách quan là điều kiện thời tiết bất lợi, sương mù và hiện tượng nghịch nhiệt kéo dài; nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nguồn phát thải giao thông, mật độ lưu thông cao dịp cuối năm, các công trình xây dựng thiếu che chắn, hoạt động đốt rác tự phát cùng nguồn thải từ làng nghề và công nghiệp.

Để khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra hai giải pháp cấp bách gồm thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo hằng tuần gửi Thủ tướng Chính phủ và tăng cường mạng lưới quan trắc nhằm có cơ sở xử lý. Đồng thời, Bộ yêu cầu các địa phương kích hoạt biện pháp khẩn cấp như rửa đường, kiểm soát chặt các công trình xây dựng, nghiêm cấm đốt mở và khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày ô nhiễm cao điểm.

Về lâu dài, theo ông Tiến, Bộ đề xuất thực hiện các biện pháp kiểm soát nguồn thải. Bộ đã ban hành hai văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp như tăng cường rửa đường, kiểm soát 100% các công trình xây dựng và nghiêm cấm đốt mở; rà soát các hoạt động và khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày cao điểm.

Giai đoạn 2026–2030, Bộ tập trung vào bốn nhóm giải pháp gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí; đầu tư hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ; kiểm soát nguồn thải từ phương tiện giao thông và sản xuất công nghiệp; đồng thời tăng cường hỗ trợ địa phương, truyền thông và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách và lâu dài sẽ góp phần kiểm soát ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng môi trường sống và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.