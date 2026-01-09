close Đăng nhập

Vì sao đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu?

Quỳnh An
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 14, đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 7/1, Bộ nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh và đã giao các đơn vị chức năng gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến tác giả. Trên cơ sở rà soát tiêu chí, đánh giá lại toàn diện quá trình bình chọn và tôn trọng nguyện vọng cá nhân, Bộ quyết định điều chỉnh danh sách đã công bố tại Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2025.

anh-1.jpg
Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Ảnh: T.Đ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận xã hội.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313 về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025), trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

