Lũ quét trong đêm cuốn trôi 11 căn nhà ở Đà Nẵng

Ngày 29/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết cơn lũ quét xảy ra tối 27/10 đã cuốn trôi 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên, thôn Trà Giác.

Rất may người dân đã được sơ tán nên không có thiệt hại về người.

Cũng theo lãnh đạo xã Trà Tân, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng cả về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường giao thông trên địa bàn xã. Theo đó, nước sông gây sạt đất, gây sập nhiều ngôi nhà ở thôn Ngọc Tu.

Lãnh đạo xã Trà Tân đi kiểm tra hiện trường và động viên nhân dân.

Ngoài ra, trên địa bàn các thôn trên địa bàn xã có hơn 30 điểm sạt lở, tuyến đường chính như QL 40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng, tuyến đường criem (đoạn mới làm) sạt lở nhiều điểm làm chia cắt thôn Sông Y, các hộ sinh sống nơi đây bị cô lập hoàn toàn; tuyến đường từ ngã ba Trà Giác (cũ) đi xã Trà Giáp nhiều đoạn bị sạt lở, nước sông dâng cao, giao thông bị chia cắt.

Mưa lũ kèm sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Trà Tân, Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo xã Trà Tân cùng lực lượng chức năng băng rừng, vượt sạt lở vào kiểm tra thực tế, thăm hỏi và động viên người dân; đồng thời tổ chức di dời dân, duy trì trực ban 24/24h, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.