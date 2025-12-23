close Đăng nhập

Người đàn ông tấn công phụ nữ bằng vật nhọn

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc người đàn ông tấn công người phụ nữ ở Đà Nẵng bằng vật nhọn.

Hình ảnh người đàn ông dùng vật nhọn tấn công phụ nữ.
Hình ảnh người đàn ông dùng vật nhọn tấn công phụ nữ.

Trưa ngày 23/12, lãnh đạo phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng vật nhọn vào sáng cùng ngày.
Theo hình ảnh lan truyền, sau tranh cãi, người đàn ông dùng vật nhọn tấn công liên tục khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đã qua cơn nguy kịch, vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.
Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng, đồng thời chưa thể lấy lời khai do nạn nhân đang cấp cứu.
Một số nguồn tin cho hay nạn nhân và nghi phạm đến từ miền Bắc, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình di chuyển qua Đà Nẵng dẫn đến vụ tấn công.
Trưa 23/12, lãnh đạo phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ người phụ nữ bị tấn công vào sáng cùng ngày.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, người đàn ông dùng vật nhọn liên tục tấn công người phụ nữ, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nghi phạm sau đó bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện nay đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, thu thập chứng cứ.

img-9236.jpg
Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết công an thành phố đang tập trung lực lượng để truy bắt đối tượng. Do nạn nhân đang được cấp cứu nên chưa lấy được lời khai. Nghi vấn hung thủ gây án có khả năng là người thân của nạn nhân.

Một số nguồn tin cho biết nạn nhân và nghi phạm sống ở miền Bắc. Quá trình di chuyển qua Đà Nẵng, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

