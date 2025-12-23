Người đàn ông tấn công phụ nữ bằng vật nhọn

Tóm tắt bài viết
Trưa 23/12, lãnh đạo phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ người phụ nữ bị tấn công vào sáng cùng ngày.
Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, người đàn ông dùng vật nhọn liên tục tấn công người phụ nữ, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nghi phạm sau đó bỏ chạy.
Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện nay đã qua cơn nguy kịch.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, thu thập chứng cứ.
Một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết công an thành phố đang tập trung lực lượng để truy bắt đối tượng. Do nạn nhân đang được cấp cứu nên chưa lấy được lời khai. Nghi vấn hung thủ gây án có khả năng là người thân của nạn nhân.
Một số nguồn tin cho biết nạn nhân và nghi phạm sống ở miền Bắc. Quá trình di chuyển qua Đà Nẵng, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.