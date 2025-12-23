Người đàn ông tấn công phụ nữ bằng vật nhọn

Trưa ngày 23/12, lãnh đạo phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng vật nhọn vào sáng cùng ngày.

Theo hình ảnh lan truyền, sau tranh cãi, người đàn ông dùng vật nhọn tấn công liên tục khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đã qua cơn nguy kịch, vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng, đồng thời chưa thể lấy lời khai do nạn nhân đang cấp cứu.

Một số nguồn tin cho hay nạn nhân và nghi phạm đến từ miền Bắc, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình di chuyển qua Đà Nẵng dẫn đến vụ tấn công.