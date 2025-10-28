Nước các sông ở Đà Nẵng lên xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007, dự báo nhiều nơi tiếp tục mưa rất to

Tính đến 5h sáng 28/10, thành phố Đà Nẵng đã sơ tán 3.572 người tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện mực nước đo được trên nhiều sông ở Đà Nẵng trên mức báo động 3, xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007.

Clip: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng thị sát công tác ứng phó mưa lũ tại xã Trà My trong đêm 27/10.

Theo đó, từ 19h ngày 26/10 đến 5h sáng 28/10, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Mực nước đo được dao động từ 135 mm đến trên 900 mm. Tại trạm đo Phước Thành đo được tổng 935,2 mm; Phước Ninh 930,6 mm; Phước Chánh 903,4 mm…

Mưa lũ khiến hàng loạt tuyến giao thông tỉnh lộ, quốc lộ đi qua địa bàn bị sạt lở, ngập lụt chia cắt; hàng ngàn ngôi nhà và héc ta hoa màu của người dân bị ngập lụt, hư hại; cùng hàng ngàn hộ dân thuộc các xã miền núi bị chia cắt.

Người dân ở vùng núi thành phố Đà Nẵng được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đặc biệt, các lực lượng đã khẩn trương sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến sáng 28/10, toàn thành phố Đà Nẵng đã 1.101 hộ với 3.572 khẩu tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Cụ thể, xã Trà Linh đã sơ tán 49 hộ/206 nhân khẩu; xã Trà Leng đã sơ tán 51 hộ/163 khẩu; xã Trà My sơ tán 71 hộ/254 nhân khẩu; xã Phước Thành sơ tán 45 hộ/136 nhân khẩu; xã Trà Đốc sơ tán 141 hộ/620 nhân khẩu xã Trà Giáp sơ tán 55 hộ/233 khẩu; xã Hiệp Đức sơ tán 55 hộ/190 nhân khẩu;…

Dự báo trong 24 - 48h tới, trên địa bàn các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phía bắc phổ biến 120-250 mm, có nơi trên 300 mm; các xã, phường vùng đồng bằng phía nam 150-300 mm, có nơi trên 350 mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn ở vùng núi.

Chợ Nam Phước ngập sâu trong mưa lớn, Ảnh QT.

Hiện mực nước đo được trên các sông trên mức báo động (BĐ) 3, xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007. Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10.3 m trên BĐ3: 1.30 m (thấp hơn lũ đặc biệt lớn 2007: 0.06 m, cao hơn 2017: 0.19 m), tại Cẩm Lệ lên ở mức trên BĐ3; sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5.35 m - trên báo động 3: 1.35 m (thấp hơn lũ đặc biệt lớn 2007: 0.04 m, cao hơn 2017: 0.20 m), tại Hội An 3.25 m - trên báo động 3: 1.25 m (thấp hơn lũ đặc biệt 2007 là 0.03 m, cao hơn năm 2017: 0.08 m), sông Tam Kỳ lên mức trên BĐ2.

Chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng được huy động hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời tài sản.

Trong 12-24h tới, lũ trên các sông xuống chậm, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức trên BĐ2; hạ lưu sông Thu Bồn xuống mức BĐ3 - trên BĐ3, sông Hàn tại Cẩm Lệ xuống dưới BĐ2, sông Tam Kỳ xuống dưới BĐ1.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng...

Đường liên xã Thượng Đức (Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị chia cắt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các lực lượng công an, quân đội phối hợp với chính quyền địa phương ứng phó với mưa lũ, kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đà Nẵng cung cấp thông tin ứng cứu mưa lũ

Tổng đài 1022 thành phố Đà Nẵng vừa công bố số điện thoại đường dây nóng ứng cứu, sẵn sàng tiếp ứng hỗ trợ người dân vùng lũ lụt.

Ca nô của đội tình nguyện di chuyển cứu trợ, sơ tán dân vùng ngập lụt. Ảnh Minh Việt.

☎ Tổng đài Phòng thủ dân sự TP: 112

☎ VP BCH Phòng thủ dân sự TP: 0236 821274

☎ CQ thường trực PCTT thành phố: 0236 3626 222

Đội tiếp ứng hỗ trợ đợt mưa lũ Miền Trung

📢 Số điện thoại bà con khi cần: Từng khu vực (cũ) số điện thoại để liên lạc

📞 Thanh Khê trở lên Hoà Vang ; A Tín: 0914020333

📞 Vĩnh Điện - Thăng Bình: 0862217117- Nam đội 117

📞 Điện Bàn: Tuấn Anh: xe bán tải trung chuyển: 0905524523

📞 Thăng Bình -Núi Thành : Muối: 086 8313195

🚤 Khu Vực Ven Sông Thu Bồn từ cầu Giao Thủy trở lên: Có sẵn 2 cano - Lê Vĩnh: 0905617329

🚌 Bến xe Đà Nẵng, khu vực Duy Xuyên, Ái Nghĩa, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Nông Sơn mới, Thượng Đức cũ:

🔹 Anh Tô Thanh Tài: Điều phối trung chuyển, tiếp tế, ca nô, xuồng: 0905 329 214

🚘 Xe Không Đồng chở tiếp ứng thực phẩm (Tam Kỳ) Davi Lu-y: 0938794689

🏙 Khu vực Liên Chiểu – Hòa Khánh Bắc: Chị Ngọc: 0905 602 580

🚤 Đội cano miền Bắc (6 cano): Anh Bùi Văn Cường: 0982879000

🚤 Tình nguyện viên đội Cano Đà Nẵng - Anh Nguyễn Quang: 090 5924984

📞 ĐỘI CỨU HỘ KHẨN CẤP

♦ Đội cứu hộ SOS Quảng Nam (cũ): 0777.494.115

♦ Câu lạc bộ SOS Đại học Đông Á - cứu hộ - cứu nạn ở cả 2 đầu cầu Quảng Nam cũ và Đà Nẵng: Thầy Lê Đình Lượng - Tiếp nhận thông tin cứu hộ: 0867152952