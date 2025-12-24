Che biển số để "né" camera AI, nhiều shipper vẫn bị xử phạt

Hệ thống camera AI tại Hà Nội liên tục phát hiện shipper che biển số, chở hàng cồng kềnh. Lực lượng CSGT đã kịp thời xử lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành giao thông.

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện, thông báo tới các tổ tuần tra để dừng phương tiện, xử lý nhiều trường hợp shipper chở hàng hóa che khuất biển kiểm soát, có dấu hiệu cố tình “né” phạt nguội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



CSGT xử lý nhiều shipper che biển số, né phạt nguội ở Hà Nội.

Cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI.

Tại trung tâm, cán bộ CSGT giám sát trực tiếp các tuyến đường, kịp thời phát hiện phương tiện chở hàng hóa che lấp biển số, sau đó truyền thông tin cho tổ công tác ngoài hiện trường để dừng xe, kiểm tra và xử lý.

Hình ảnh từ camera AI cho thấy nhiều shipper chở hàng cồng kềnh, buộc phía sau xe máy che kín biển kiểm soát.

Tại nút giao Kim Ngưu – cầu Lạc Trung, tổ công tác đã dừng xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong một giờ làm việc, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp với các lỗi phổ biến như chở hàng che khuất biển số, chở hàng cồng kềnh, che hoặc dán biển số phương tiện.

Nhiều shipper che biển số, né phạt nguội ở Hà Nội bị xử lý. Ảnh: T.T.

Anh T.V.Q (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) thừa nhận hành vi chở hàng làm che khuất biển số xe máy. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt, đồng thời yêu cầu anh tháo dỡ hàng hóa, khôi phục nguyên trạng biển kiểm soát phương tiện.

Tương tự, anh T.Y.T (sinh năm 1995), làm nghề giao hàng khoảng một năm nay, cho biết đây là lần đầu bị CSGT xử phạt với lỗi chở hàng che khuất biển số. Anh T, thừa nhận vi phạm và chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Theo Công an TP Hà Nội, từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cố tình hoặc vô ý che lấp biển số để né tránh xử phạt, chủ yếu là lái xe công nghệ và người giao hàng.

Camera AI ghi lại hình ảnh vi phạm của tài xế. Ảnh: Công an Hà Nội.

Việc phối hợp giữa Trung tâm điều khiển giao thông và các tổ công tác ngoài thực địa đã góp phần phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.