4 người tử vong do ngạt khí máy phát điện

Chiều 28/10, ông Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, xác nhận đã có 4 người tử vong trong vụ ngạt khí thải máy phát điện xảy ra trên địa bàn.

Clip: Người dân và lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu (Nguồn: Bạn đọc cung cấp).

Khoảng 10h ngày 28/10, bạn bè không liên lạc được với anh Nguyễn Quang Lành (SN 1989, ở xã Điện Bàn Tây) nên đến gọi cửa. Không thấy ai trả lời, một số người đã đập cửa kính thông gió phía sau nhà để vào bên trong, thì phát hiện có 8 người bị ngạt khí máy phát điện.

Những người bị ngạt gồm: bà Nguyệt (SN 1950); anh Nguyễn Quang Lành ; chị Phan Thị Tú Trinh (SN 1992, vợ anh Lành); cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2011), Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 2014), Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2017) và Nguyễn Công Tr. (SN 2020) cùng trú thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây; và chị Nguyễn Thị Thanh X. (SN 2006, em anh Lành).

ngat khi may no 2.png
Người dân địa phương dùng thuyền chở các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh Bạn đọc cung cấp.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Tâm Trí và bệnh viện Cẩm Lệ. Tuy nhiên, 4 nạn nhân không qua khỏi gồm: cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2011), cháu Nguyễn Công Tr. (SN 2020), bà Nguyệt (75 tuổi) và chị Thanh X (SN 2006).

Cơ quan chức năng địa phương đã khám nghiệm hiện trường để điều tra xác định nguyên nhân.

Đà Nẵng Mưa lũ Ngạt khí máy phát điện

